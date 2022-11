Tennis, i protagonisti dell'Alpe adria di Vedelago sono Tonicello e Mulone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago nell’Alpe Adria il torneo di 3^ categoria maschile e femminile per giocatori fino ai 3.4 ha i suoi vincitori. Nel maschile Luca Tonicello ha messo in campo tutta la sua esperienza per aggiudicarsi l’incontro con il giovane cittadellese Tommaso Giaretta. Il mestrino dello Sporting Tonicello è dovuto ricorrere al long tie-break per chiudere un incontro iniziato in salita. Sotto per 4/6 ha iniziato a contrastare il gioco spumeggiante del suo più giovane rivale, pattando l’incontro con un 6/2 e poi di slancio nel terzo ha messo il suo primo sigillo stagionale con un 10 a 5. Terze piazze per i semifinalisti Maurizio Junior Peruzzo del Bassano e per un altro vicentino Francesco Bruna del Creazzo. Parecchi i giocatori di 4^ che grazie a questo torneo saranno promossi in terza. E’ il caso di Martino Masiero del Castelfranco, Davide Zamprogno del Montenelluna, Antonio Cantoro del Villa Guidini, Lorenzo Pivetta del Volpago, Alessandro Cenedese e Luca Zuanetti del Pederobba tutti fattisi ben notare nel main draw. Per i top di 4^ saranno i punti a decidere se saranno promossi o meno. Ultimi scampoli di stagione per Alberto Giovanni Zanotto e Giancarlo Venzo del Bassano, Antonio Quintano del Mira, Stefano Busana del Patavium e Marco Rossi. Nel femminile Silvana Mulone del Valdagno ha chiuso il draw con la sua terza vittoria, l’ultima conquistata con la padovana Stefania Boscarino del Padova Est. Terze la favorita del seeding la pordenonese Marta Rico e l’under 18 dell’Arzignano Chiara Reginato. Sempre con l’organizzazione Pinezic: Pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra per neofiti e giocatori fino ai 4.4.

Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963. E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.