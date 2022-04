Ad Altivole torneo pronto per le semifinali. Nel Singolo c'è l'inossidabile Francesco Toniolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole è in corso fino al 24/4 il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Sono 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento e Beatrice Zaffi. Si gioca delle ore 17 col doppio misto Gasparini e Massagrande vs Iannunzio e Carraro. Alle 18.30 Miglioranza e Tonini vs Brun Santori. Alle 20 singolo maschile valido per le semifinali con l’under 16 dell’Eurosporting Francesco Biasotto opposto al vincente tra Franceschetto e Vittadello. L’altro ingresso vede il cittadellese Alistair Bonaldo con Giovanni Vedove Fiorese ed il vincente tra l’inossidabile Francesco Toniolo con Edoardo Bavato. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria fino al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Erano 72 i tennisti ai nastri di partenza. Due le gare in programma oggi. Alle 20 Roberto Simeoni con Alberto Potti e Manrico Benetti con Enrico Comacchio. Sono già aperte le iscrizioni per il torneo successivo che si svolgerà dal 07 al 22/5. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Sono 150 i giocatori in tenzone diretti da Adriana Condrat. Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Dal 30 Aprile al 08 Maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 07 al 15 Maggio toccherà agli JUNIOR dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Sono 15 le tenniste in lizza. Il 23 e 24 Aprile Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale sul Sile. Competizione condotta da Nadia Schiavon. Iscrizione record con 47 giocatori. A Sernaglia della Battaglia dal 23/4 al 08 Maggio andrà in scena il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Le iscrizioni per i 4^ categoria ammontano a 54 giocatori.