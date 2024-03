I biancoverdi selezionati per la gara casalinga contro Glasgow

Dopo lo scorso fine settimana in cui ha preso la ribalta il Sei Nazioni, torna a irrompere lo United Rugby Championship. Il Benetton Rugby affila i tacchetti e ritorna nella sua tana. Domani pomeriggio, sabato 2 marzo alle ore 16.00, i biancoverdi allo Stadio Monigo di Treviso ospitano i Glasgow Warriors per il Round 11 dell’URC 2023/2024.

I Leoni attendono la visita di una delle formazioni più insidiose di tutto il campionato. I Warriors dopo dieci turni hanno raccolto 36 punti, frutto di sette vittorie e tre sconfitte, e arrivano dal netto successo interno contro i Dragons (40-7). Gli scozzesi, così come il Benetton Rugby, hanno in dote diversi giocatori della nazionale e ad allenarli c’è Franco Smith, vecchia conoscenza dei Leoni ed ex allenatore della franchigia trevigiana dal 2007 al 2013. I biancoverdi occupano il quarto posto in classifica con 32 punti, grazie a sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. La truppa di coach Bortolami viene dal k.o. di Dublino contro la capolista Leinster. Benetton Rugby e Glasgow fanno parte dello stesso shield italo-scozzese, perciò si tratta di uno scontro diretto dal valore doppio.

PRECEDENTI:

Nella storia della competizione, il Benetton Rugby ha sconfitto Glasgow 6 volte su 24 precedenti, con 18 vittorie a favore degli scozzesi.

LA DIREZIONE ARBITRALE:

Domani ad arbitrare ci sarà l’irlandese Eoghan Cross, come assistenti gli italiani Filippo Russo e Alex Frasson. Al TMO l’irlandese Olly Hodges.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Per la gara contro gli scozzesi, coach Marco Bortolami e il suo staff hanno deciso di mantenere quasi in toto la stessa formazione vista due settimane fa a Dublino contro Leinster. Tenendo conto di alcuni indisponibili per infortunio e chi è stato impegnato con la nazionale italiana al Sei Nazioni, nel triangolo allargato l’estremo è Jacob Umaga. Le ali saranno a destra Ignacio Mendy e a sinistra Onisi Ratave. Al centro spazio dal 1′ a Marco Zanon coadiuvato da Malakai Fekitoa. La mischia verrà diretta da Alessandro Garbisi, al suo fianco è Tomas Albornoz l’apertura.

Il pack biancoverde vedrà molte conferme. In prima linea ci sono Thomas Gallo come pilone sinistro, a pilone destro rientra Simone Ferrari, a tallonare c’è ancora Siua Maile. Seconda linea che non varia con Gideon Koegelenberg e il capitano Eli Snyman. In terza linea da flanker torna titolare Alessandro Izekor insieme a Giovanni Pettinelli. A numero 8 parte dall’inizio Toa Halafihi.

«Ho scelto di portare in panchina sei avanti e due trequarti per le condizioni meteo, che non sono previste ottimali e ci sarà il campo bagnato. La lotta e la qualità dei set pieces sarà una delle chiavi della partita. In più abbiamo avuto l’opportunità di accogliere qualche ragazzo dalla Nazionale, anche se in misura minore rispetto alla gara contro Leinster. Comunque chi è a disposizione è stato coinvolto nei 23, gli altri invece sono rimasti a riposo per i futuri impegni con l’Italia» spiega l’head coach Marco Bortolami.

Benetton Rugby:

15 Jacob Umaga (29) – Kenilworth Rugby Club

14 Ignacio Mendy (19) – Los Tilos Rugby Club

13 Malakai Fekitoa (10) – Houmale’eia Rugby Club

12 Marco Zanon (74) – Rugby Bassano

11 Onisi Ratave (16) – Delainamasi School

10 Tomas Albornoz (42) – Tucuman Rugby Club

9 Alessandro Garbisi (38) – Mogliano Rugby

8 Toa Halafihi (65) – Gisborne Boys High School

7 Giovanni Pettinelli (74) – Rugby Venezia

6 Alessandro Izekor (26) – Rugby Brescia

5 Eli Snyman (36) – John’s College Harare

4 Gideon Koegelenberg (6) – Hugenote High-School

3 Simone Ferrari (98) – Amatori Milano

2 Siua Maile (17) – College Atele

1 Thomas Gallo (51) – Universitario de Tucuman

A disposizione: 16 Federico Zani (79) – Amatori Rugby Parma, 17 Ivan Nemer (43) – Sporting Club de Mar del Plata, 18 Tiziano Pasquali (129) – Appia Rugby Roma, 19 Riccardo Favretto (33) – Silea Rugby, 20 Edoardo Iachizzi (8) – Lazio Rugby, 21 Henry Time-Stowers (21) – Wainuiomata Rugby Club, 22 Andy Uren (12) – Keysham, 23 Giacomo Da Re (13) – Benetton Rugby

()= presenze in biancoverde.

Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Bautista Bernasconi, Ignacio Brex (Nazionale), Lorenzo Cannone, Niccolò Cannone (Nazionale), Sam Hidalgo-Clyne, Michele Lamaro (Nazionale), Marco Lazzaroni, Gianmarco Lucchesi (Nazionale), Leonardo Marin (Nazionale), Tommaso Menoncello (Nazionale), Sebastian Negri, Joaquin Riera, Federico Ruzza (Nazionale), Mirco Spagnolo (Nazionale), Scott Scrafton, Rhyno Smith, Nahuel Tetaz, Giosué Zilocchi (Nazionale), Manuel Zuliani (Nazionale).

Arbitro: Eoghan Cross (IRFU)

Assistenti: Filippo Russo e Alex Frasson (FIR).

TMO: Olly Hodges (IRFU).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvGLA. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Sky Go e in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).