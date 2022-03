Arcieri del Torresin sul podio ai campionati italiani di tiro con l'arco di Rimini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si sono svolti al Rimini lo scorso fine settimana i campionati italiani indoor di tiro con l’arco. Gli arcieri del Torresin rappresentati da Bazzichetto Elisa, Perinotto Elena ed Andrea Nicole Moccia hanno fatto incetta di medaglie. Bazzichetto Elisa ha vinto il titolo di classe ed Andrea Nicole ha conquistato il bronzo. Oro di classe junior a squadre per le tre arciere mentre negli scontri assoluti hanno conquistato il terzo posto mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Le atlete erano seguite durante la gara dai tecnici della società Bazzichetto Renato e Parpinello Tarcisio. Le parole del presidente della società Bazzichetto Renato “E’ stata una esperienza fantastica, non è stato facile riprendere i ritmi gara dopo lo stop forzato dalla pandemia. Le ragazze sono state straordinarie dimostrando carattere e forza di volontà eccezionale. Non dimentichiamo che sono tutte giovanissime e si sono trovate ad affrontare atlete con molta più esperienza di loro. Ora si volta pagina e si comincia la preparazione outdoor in vista dei campionati Italiani che saranno organizzati proprio ad Oderzo dagli arcieri del torresin in collaborazione con AL2Sport, una società specializzata in organizzazione di eventi sportivi. Prima però le nostre atlete saranno impegnate in trasferte internazionali con la maglia dell’Italia. Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale di Oderzo per la disponibilità sempre dimostrata senza la quale risultati come questi sarebbero impossibili.