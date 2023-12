TVB, seconda vittoria di fila: Cremona sconfitta in casa 70-76

Treviso Basket è tornata: dopo aver rotto il ghiaccio con la prima vittoria stagionale arrivata lo scorso 3 dicembre contro Brindisi, oggi i ragazzi di coach Vitucci hanno centrato la seconda vittoria di fila, questa volta in trasferta, sul campo di Cremona.

La cronaca del match

Pronti, via: Bowman e Olisevicius sbagliano le prime due conclusioni, ma la difesa di Treviso è aggressiva e non concede nulla alla Vanoli. Il risultato si sblocca con il terzo tiro da tre, questa volta a bersaglio, di Osvaldas Olisevicius. Cremona ha bsogna di una magia di Zegarowski per trovare i primi punti, dall’altra parta Robinson, dalla media, piazza il 2-5 dopo 3′. Robinson ne trova altri 2, liberandosi appoggiando la palla sulla schiena di Golden, marcatore della rimessa. Il canestro dall’angolo di Allen vale il 6-10 a metà primo quarto. Il break continua con 4 punti di Olisevicius, intervallati da una bomba di Denegri. La seconda tripla di Allen costringe Cavina al time out sul 9-17. Paulicap chiude tutte le strade e Olisevicius firma un 3/3 dalla lunetta che fa scappare la Nutribullet sul +11. Il lituano è “on fire” e spara da 8 metri per l’11-23. Denegri va a bersaglio ma Paulicap allunga dalla lunetta: il primo quarto termina con un’ottima Treviso avanti 13-24. Cremona però cambia marcia: Zanotti e uno spettacolare Lacey suonano la carica e in un amen in biancocelesti si ritrovano solo sopra di 2 punti. Il 2+1 di Pecchia regala alla Vanoli il primo vantaggio del match. Il parzialone continua e sul 27-24, firmato da Zanotti in contropiede, coach Vitucci deve chiamare timeout. A fermare il flusso dei lombardi è ancora Olisevicius e Treviso ritrova il suo attacco con il bersaglio da lontano di Harrison: a 3’40” da giocare nel primo tempo, è 31-29. Piccoli e MacCullough colpiscono da fuori e rilanciano l’azione di Cremona che tocca il +10 con Golden. Il secondo quarto, opposto al primo, termina con il canestro allo scadere di Olisevicius per il 31-39.

Secondo tempo

Il primo canestro del secondo tempo è di Adrian, ma arriva subito la risposta di Bowman che trova i suoi primi punti e poi replica per il -5 di metà terzo quarto (43-38). Torna a farsi sentire anche Olisevicius che dalla lunetta riavvicina Treviso; il floater di Allen completa la rimonta: parità a quota 43 con meno di 4 minuti sul cronometro del terzo periodo. Il buon momento di Treviso prosegue con il 2/2 di Paulicap e un paio di ottime difese, non tramutate però in punti. Denegri torna a colpire da lontano, ma Allen risponde con la stessa moneta e Bowman rincara la dose con uno dei suoi consueti coast-to-coast. Altro timeout Cavina. Denegri è caldissimo è piazza altre due bombe che valgono il controsorpasso. Proprio allo scadere però Zanelli infila da lontano per chiudere in parità a quota 52 il terzo periodo. Dee Harrison stoppa da una parte e infila da dietro l’arco dall’altra: inutile però, perchè Davide Denegri piazza la quinta tripla della sua gara per l’ennesimo pareggio. Bowman ne mette altri 2, ma Denegri, salito a quota 20, è incontenibile e porta avanti la Vanoli con un 2+1. MacCullough trova il +3 in penetrazione e quando mancano 5 minuti coach Vitucci chiama “minuto” per il rush finale. Bowman segna il 15esimo punto del suo secondo tempo e MacCullough e Olisevicius si scambiano un paio di canestri da 3. L’appoggio nel traffico di Paulicap riporta TVB con la testa avanti, ma il vantaggio dura pochi secondi perchè Pecchia segna con il fallo. La partita è bellissima: anche Ky Bowman trova il 2+1 ed è 68-69. Altra grande difesa biancoceleste e 1/2 di Robinson a cronometro fermo. Treviso gioca con pazienza e trova con una grande azione il taglio di Mezzanotte: fallo subito e 2/2 per il 68-72 con 65″ da giocare. Bowman vola anche rimbalzo e Terry Allen, in gancett, mette 6 punti tra le squadre. L’errore di Pecchia e il viaggio in lunetta di Olisevicus regalano la seconda vittoria consecutiva a Treviso. Termina 70-76 e Treviso può festeggiare. Domenica 17 dicembre, alle 16.30, si torna al Palaverde per la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino.