Serie B: la Rucker non sbaglia. Battuta Vicenza alla Zoppas Arena

La Rucker non si ferma. Altra vittoria per i bianconeri che, alla Zoppas Arena, battono nettamente la Civitus Allianz Vicenza.

Dopo un primo quarto senza luci, la Rucker si accende nel secondo parziale con un 26 a 8 che chiude di fatto il match. La formazione bianconera guida sempre in doppia cifra e manda in campo tutti i giocatori a referto, con Chiumenti in grande spolvero. Gluditis top scorer con 18 punti.

Domenica prossima in programma il big match a Ruvo di Puglia contro la Tecnoswitch.

Le dichiarazioni di coach M. Carrea:

"Dopo i primi dieci minuti in cui abbiamo dovuto fare i conti con le forti motivazioni di Vicenza, direi che abbiamo messo in campo anche stasera una prestazione solida e compatta. Penso che in questo momento stiamo continuando a migliorare in diversi aspetti, abbiamo obiettivi chiari e ora siamo dentro ad un processo in cui stiamo crescendo a livello tecnico e di condizione. Speriamo di riuscire a dimostrare tutto questo anche contro un avversario che la classifica dimostra di aver fatto qualcosa meglio di noi."

Rucker San Vendemiano - Civitus Allianz Vicenza 77-54 (15-17, 26-8, 20-13, 16-16)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 18 (2/3, 4/6), Alberto Chiumenti 14 (5/8, 0/0), Lorenzo Calbini 8 (3/9, 0/0), Tommaso Oxilia 7 (3/3, 0/0), Alberto Cacace 7 (2/3, 1/3), Enrico Vettori 6 (0/0, 2/4), Nicolò Gatti 5 (0/0, 0/3), Sebastiano Perin 5 (0/0, 1/4), Edoardo Di emidio 3 (1/3, 0/0), Nicolò Ragazzini 2 (0/1, 0/1), Riccardo Dalla cia 2 (1/1, 0/0), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 20 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Tommaso Oxilia 8) - Assist: 16 (Lorenzo Calbini 4)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Riva 11 (4/6, 1/2), Luca Antonietti 11 (3/4, 1/1), Andrea Ambrosetti 7 (1/2, 1/7), Valerio Cucchiaro 6 (2/4, 0/2), Diego Terenzi 6 (1/2, 1/2), Niccolò Lurini 6 (3/6, 0/3), Luca Brambilla 4 (2/6, 0/1), Andrea Campiello 3 (1/5, 0/2), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/1), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/1), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 19 3 + 16 (Alessandro Riva 4) - Assist: 9 (Luca Brambilla 3)