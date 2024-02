Serie B: la Rucker batte faenza e vince il big match di giornata

Il big match della 26esima giornata del campionato di serie B è della Rucker. I bianconeri battono Faenza al termine di una gara molto combattuta.

Cinque giocatori in doppia cifra per la Rucker che mette la freccia nel finale e si aggiudicandosi il big match del girone B. Solida e compatta, la squadra di coach Carrea ha la meglio al termine di un match equilibrato in cui le iniziative di Gluditis (19), sul finale premiano un'eccellente prova di tutta la squadra.

Laudoni e Oxilia chiudono a 14 punti, per Zacchigna sono 13. Sabato 2 marzo alle 20.30 i bianconeri saranno impegnati a Vicenza.

Le parole di coach Carrea:

"Questa era la prima partita di una serie in cui dimostrare di essere una squadra vera dal punto di vista fisico e tecnico, oltre che emotivo. Oggi abbiamo tenuto testa ad un team con giocatori importanti, Bagari e Poletti hanno alzato ulteriolmente il livello di faenza. Questo rende ancor più evidenti i meriti dei miei giocatori che sono stati encomiabili per applicazione e tenuta fisica e mentale. Stasera abbiamo fatto un step importante sotto l'aspetto della fiducia, rimanendo concentrati sopratutto nel secondo tempo, abbiaml creduto nei nostri mezzi ogni azione ottenendo una vittoria prestigiosa e meritata".

Rucker San Vendemiano - Blacks Faenza 91-84 (19-25, 31-20, 23-24, 18-15)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 19 (5/5, 2/5), Tommaso Oxilia 14 (7/10, 0/0), Stefano Laudoni 14 (2/6, 3/4), Alberto Cacace 13 (2/5, 2/2), Mauro Zacchigna 13 (2/2, 3/4), Alberto Chiumenti 7 (3/6, 0/0), Lorenzo Calbini 6 (3/5, 0/1), Edoardo Di emidio 5 (0/3, 1/4), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Perin 0 (0/0, 0/0), Michael Tomasin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Alberto Cacace 6) - Assist: 18 (Kristaps Gluditis 7)

Blacks Faenza: Giacomo Siberna 18 (5/6, 2/6), Jessie Begarin 17 (2/7, 3/5), Mitchell Poletti 14 (5/9, 0/0), Luca Galassi 14 (2/5, 3/5), Francesco Papa 6 (3/4, 0/0), Marco Petrucci 6 (0/0, 2/2), Sebastian Vico 4 (1/2, 0/4), Giovanni Poggi 3 (1/3, 0/0), Andrea Pastore 2 (1/2, 0/4), Marcel Belmonte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Mitchell Poletti 7) - Assist: 15 (Mitchell Poletti 5)