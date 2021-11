Dama: Sofia Pandolfo 7^ all’European Youth Championship Women 2021 under 27

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per la prima volta la giovanissima trevigiana di Monfumo Sofia Pandolfo, in forza all’A.S.D. “Energya“ di Maser, ha partecipato per meriti sportivi all’ European Youth Championship, il campionato europeo giovanile di dama internazionale, nella categoria under 27 femminile. Il campionato europeo si è svolto a Kortrijk (Belgio) dal 14 al 21 Settembre. Nel campionato a tempo standard, dopo i nove turni di gioco previsti, Sofia si classifica al 7°posto. Buon risultato come prima esperienza in questa competizione, impreziosita dal pareggio contro la fortissima Marta Bankowska (Pol). Il campionato femminile under 27 viene vinto da Yakubovich Yana, 2^ class. Petrusiova Palina entrambe dalla Bielorussia. 3^ class.Marta Bankowska dalla Polonia. Nella categoria maschile successo azzurro di Enes Habilaj che conquista il terzo posto nel maschile under 27, 9° Roberto Senesi, 14° Marco Munaretto. Nella foto Sofia Pandolfo a sinistra.