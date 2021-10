Il Dmr Racing Team a Vallelunga per l'ultimo round del Campionato italiano di velocità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Finale di stagione sul circuito di Vallelunga del Campionato Italiano Velocità 2021 con le ultime due sfide che si correranno rispettivamente gara 1 il sabato e gara 2 la domenica. In casa DmR Racing le attese sono per Alessandro Delbianco ed Alessandro Andreozzi impegnati nella combattutissima Superbike. Se il discorso per il titolo è già chiuso, rimangono da assegnare i restanti due posti del podio, dove si può inserire Delbianco partendo dall’attuale quarta posizione ma con pochi punti di gap nei confronti di Vitali e Zanetti, quest’ultimo assente per la concomitanza con il mondiale endurance. Il romagnolo arriva sul circuito romano con 5 podi, tre secondi e due terzi posti e candidato quindi a rimanere tra i protagonisti per ottenere il massimo possibile da queste ultime sfide. Alessandro Andreozzi non si può dire certamente soddisfatto di questa stagione, fatta di problemi fisici e qualche noia tecnica che gli hanno impedito di esprimersi al meglio ed anche a questo confronto il marchigiano non arriva in perfetta forma fisica ma proverà ad essere della partita. Come di consueto libere e prima qualifica nella giornata di venerdì, sabato qualifica due e gara 1 alle ore 14.20; domenica dopo il WarmUp, gara 2 alle 15.30. Walter Durigon. “Ultimo round dove dobbiamo concretizzare questa stagione. Quest’anno abbiamo iniziato questo nuovo progetto con Honda e devo dire che dopo tanto lavoro abbiamo dimostrato di poter competere con le marche top della SBK, due dei tre gradini del podio finale sono alla nostra portata, speriamo di poterci salire, non aggiungiamo altro in attesa delle gare.” TV e biglietti - Il Round 6 ELF CIV 2021 vedrà gli spalti di Vallelunga aperti al pubblico al sabato e alla domenica, con accesso consentito ai possessori di Green pass. Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP HD, senza dimenticare la consueta live sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità e in live streaming sui siti Motosprint, Eleven Sport, civ.tv e su MS MotorTV. Con MS MotorTV che curerà i format di approfondimento AFTER CIV ed AFTER RACE.