A Istrana una sessantina i veterani del circuito Veneto hanno concluso le loro fatiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Istrana si è concluso il circuito veterani con 12 tabelloni, governati da Sonia Rossi e Loredana Venturini. Questi gli esiti. Nell’over 45 maschile Edison Martinez del Pederobba in due set con Stefano Bizzotto del Città dello Sport di Cittadella. Nell’over 55 maschile Stefano Tacchini del Tc Padova in due set tirati con Giampaolo Lionello dell’Ostani di Montebelluna. Nell’over 60 Pietro Battistin con tessera lombarda al terzo set su Damiano Baggio dell’Altivole. Nel femminile over 40 Stefania Boscarino del Padova Est al terzo set con la veronese Edda Sebastiano. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione iniziata. Si concluderà il 03/7 con 150 concorrenti. Le gare in programma Martedì alle 17 Daniel Buffa del Green Garden di Mestre con il triestino Pierandrea Valvasori e Carlo De Nardi del Park di Villorba con Edoardo baldan del Tc Mestre. Alle 19 il triestino Michelangelo Mreule Zvech Flaborea con Filippo Bonamin del Bassano, Alesandro Fornaro del Patavium con Lorenzo Berto dell’Eurosporting Tv, Riccardo Levorato del Mira con Umberto Rigoni del Sandrigo. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni chiuse con 118 in lizza. A Motta di Livenza altro torneo Open maschile e femminile. Dal 1° Luglio al 17 con 5.000 € di montepremi. Iscrizioni entro il 29/6 ore 12.