Grande ripartenza per il judo Opitergium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo i rallentamenti dovuti al covid finalmente la scuola di Judo di Oderzo ha partecipato alla prima competizione di judo che si è tenuta odmenica 12 dicembre a Dueville (VI). Il Torneo Veneto di Natale 2021 ha visto gareggiare l'asd opitergina con 8 atleti su 154 presenti. Tutti medagliati gli atleti con 3 medaglie d'oro, 2 medaglie d'argento e 3 medaglie di bronzo. Leonardo Rampogna, ha dominato la sua categoria con due splendide tecniche da Ippon (punto immediato) aggiudicandosi il primo posto. Leonardo Cittolin, alla sua prima gara agonistica ha vinto due incontri per ippon in una manciata di secondi aggiudicandosi anch'egli la medaglia d'oro. Medaglia d'oro anche per Alex Rado che ha combattuto la sua prima gara con tecnica ed efficacia. Enrico Bellinzani, vincendo combattimento dopo combattimento si è ritrovato in finale dove ha concluco con la medaglia d'argento la sua ottima prestazione. Secondo posto anche per Pietro Segatto che ha affrontato la sua prima gara con molta grinta. Terzo posto per Gianpietro Cittolin che ha combattuto con tenacia nella sua categoria raggiungendo il meritato podio. Matteo Furlan ha combattuta la sua numerosa categoria con capacità tecnica e efficacia. Vincendo i suoi avversari ha raggiunto il difficile terso posto. Terzo posto anche per Amal Morfi che ha combattuto con grinta contro le sue avversarie. Dopo la gara individuale si è disputata la gara a squadre dove Matteo Furlan ha vinto il suo combattimento contribuendo far vincere così la medaglia d'oro alla squadra di cui faceva parte. Una meravigliosa domenica all'insegna del sano sport per ragazzi che sempre più hanno bisogno di riassaporare i rapporti sociali che questa pandemia ha tentato di congelare. Il tutto coronato dalla classifica a squadre che ha visto la asd Judo Opitergium essere premiati come squadra 4^ classificata su ben 34 squadre partecipanti. Una grande soddisfazione per la asd Judo Opitergium che, lavorando assiduamente nel territorio di Oderzo e salgareda, coltiva la passione sfrenata verso i più elevati valori educativi di questa raffinata disciplina sportiva. Complimenti a Insegnanti, Atleti e Genitori della asd Judo Opitergium nel far onore alle bandiere del territorio di Oderzo e Salgareda!