L'Open di Mogliano agli ottavi. VP Verniciature di Villorba, a pieni giri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Successi dei trevigiani in trasferta. Sono 93 le vittorie di Speronello con la conquista dell’Open veronese. Seconda vittoria nel circuito Tennisdance per Andrea Bresolin dello Sporting Life Center nel terza categoria al San Paolo di Padova. A Noventa di Piave i giocatori con tessera trevigiana Cesare Gabrieli dello Sporting Magi e Riccardo Masiero del Park di Villorba primo e secondo posto. A Mogliano l’Open giunto alla sua 8^ edizione è agli ottavi di finale. Diretto da Lucia Maffei e supervisione di Giuliano Ferro, tabelloni azzurro e rosa con un montepremi di 2.500€ erano 82 i tennisti in concorso. Pioggia e agibilità dei campi che mettono a rischio il corretto andamento. Questi gli incontri previsti di oggi Mercoledì 7 Settembre. Alle 16 Matteo Dal Zotto-Tommaso Parpajola; alle 17.30 femminile con Vignaduzzo-Iosio scontro bis di Motta, 19.30 il vincitore di Noventa Cesare Gabrieli con l’internazionale Alessio Tramontin chiude la giornata Carlo De Nardi con Jacopo Menegazzo. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba fino al 14/9 diretto da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Mauro Cenedese con 125 giocatori in tenzone. Incontri prevalentemente in orario serale dalle ore 19 con 12 partite in calendario, che potrebbero andare a rilento se continua a piovere. Due comunque i campi che possono essere utilizzati grazie alle nuove coperture fisse. Impressionante l’avanzata dei giocatori del Pederobba con ben otto in progress. Avanzano: Alessandro Cenedese, Riccardo Pacorini, Enrico Durighello, Massimiliano Zanatta, Giuliano Napolitano, Fortunato Mariotto, Alessandro Tonelli ed Enrico Comacchio. Dal 10 al 24/9 a Silea Torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/9. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.