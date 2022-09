In Ghirada arriva la Nazionale italiana trapiantati e dializzati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non sarà una semplice amichevole, anche perché solitamente a pallacanestro si gioca 5 contro 5, invece stavolta i giovani della Benetton Basket Solid World dovranno giocare…contro 10 avversari: 5 in campo assieme ai loro rispettivi angeli donatori, che con un gesto di amore e generosità hanno permesso loro di continuare a vivere e coltivare la grande passione per il basket. Nasce proprio dal voler sottolineare e far capire l’importanza della gratitudine verso ogni gesto di generosità l’idea della partita amichevole tra la Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati e la formazione Under 17 della Benetton Basket Solid World, che si terrà domenica 2 ottobre nelle palestre de La Ghirada – Città dello Sport a Treviso. Un’occasione per far conoscere ai giovani del settore giovanile biancoverde una squadra speciale, che con forza di volontà e mossa dall’amore per la palla a spicchi, è riuscita a tornare sul parquet partendo da un gesto di generosità altrui. E con risultati a dir poco eccellenti in appena 5 anni di attività: la Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati ha già collezionato infatti due medaglie di bronzo agli World Transplant Games nel 2017 e nel 2019 e si sta preparando per i prossimi Mondiali, in programma a Perth (Australia) dal 15 al 22 aprile 2023. La Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati fa parte della “famiglia” di ANED Sport, Comitato Speciale di ANED Onlus (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), che si occupa fin dai primi anni novanta di coordinare tutte le attività sportive per pazienti trapiantati e dializzati su tutto il territorio italiano.

Dopo trent’anni di successi in ambito professionistico, la missione Benetton nel basket, con il sostegno di Solid World Group, continua a livello giovanile, con lo specifico obiettivo di promuovere la pallacanestro ed i suoi valori positivi tra i giovanissimi, dai 5 anni su. Non sarà quindi una semplice amichevole, quella tra la Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati e la formazione Under 17 biancoverde, visto tra l’altro che la palla a due sarà anticipata, alle 9.30 presso il ristorante de La Ghirada, da una presentazione con la partecipazione di personale medico specializzato, che illustrerà ai giovani ed alle loro famiglie il percorso che la squadra azzurra sta compiendo ogni giorno. Fra i relatori, rappresentanti del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), del C.O.N.I., del Centro Trapianti del Ca’ Foncello e della Medicina dello Sport di Treviso, e il saluto del sindaco di Treviso Mario Conte. Alle 10.30 in palestra 1 della Città dello Sport il via alla partita vera e propria, per un’amichevole in cui il punteggio finale conterà davvero poco: a valere sarà il ricordo, ora e in futuro, di ogni gesto di generosità e di amore, la vera vittoria anche al di fuori del parquet.