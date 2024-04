Pallanuoto Serie C: beffa per Preganziol: Cremona vince 13-12

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nella partita tenutasi ieri sera alle piscine Stilelibero di Preganziol, i tifosi hanno assistito a uno spettacolo ricco di emozioni e tensione. Tuttavia, la gioia è stata riservata agli ospiti del Cremona, che sono riusciti a portare a casa una vittoria agrodolce con un punteggio finale di 13-12. Nonostante gli sforzi dei giocatori di Preganziol, la squadra ospite ha portato a casa i tre punti. L'intensità della partita è stata ulteriormente amplificata dalla stretta differenza di punteggio, mantenendo gli spettatori sulle spine fino all'ultimo minuto. Ad una bruciante partenza degli ospiti, 3 a 0 nel giro di pochi minuti, risponde il Preganziol che va in rete con due veloci controfughe ed un tiro allo scadere del portiere Simone Vergano per il 3 pari del primo tempo. Anche il secondo tempo è caratterizzato dall'equilibrio con due reti per squadra. Nel terzo tempo i ritmi di abbassano e gli ospiti, grazie ad una zona ordinata, riescono ad effettuare un break che poi sarà decisivo per il finale. Nel quarto tempo la partita è nuovamente caratterizzata dall'equilibrio dove gli ospiti rispondono colpo su colpo ai tentativi di rimonta dello Stilelibero. L'intera partita è stata caratterizzata da un'eccessiva permessività dell'arbitraggio sui contatti fisici, in particolare sul centroboa, che gli ospiti hanno capitalizzato in maniera eloquente con i 7 gol del centroboa avversario Costantino. Per Preganziol, questa sconfitta amara, sarà senza dubbio oggetto di analisi dettagliata e riflessione. Nonostante l'energia e l'impegno messi in campo dai giocatori, sarà importante per la squadra trovare nuovi punti di forza da cui ripartire e migliorare, per affrontare le sfide future con determinazione ed arrivare all’obiettivo prefissato. Mentre il Cremona festeggia la sua vittoria, l'attenzione ora si sposta verso le prossime partite, con entrambe le squadre che cercheranno di rafforzare le proprie posizioni nella classifica di campionato. La stagione è ancora lunga e piena di possibilità per raggiungere la salvezza. Spiega Coach Matteo Bonetta post partita: “Sapevamo che era una parita difficile, da "1X2" potremmo definirla per stemperare, e così è stata. Il Cremona è una squadra presente in questa categoria da diverso tempo e con alcuni giocatori esperti. Dopo i primi due tempi in equilibrio non siamo stati in grado di attaccare con efficacia la loro zona, con tanti tiri prevedibili e facili. In difesa abbiamo sofferto la fisicità dei loro centroboa ed abbiamo preso troppi gol a uomini pari. Nel complesso la considererei una prestazione sottotono, ma tanto merito va dato anche agli avversari che ci hanno fatto giocare ben al di sotto delle nostre reali possibilità.”

Stilelibero Preganziol 12 Canottieri Bissolati 13 Gol: Micillo 2, Mestriner 2, Casavola 2, Vergano 1, Masiero 1, Micale 1, Pavic 1, Dal Fabbro 1, Bazzacco 1