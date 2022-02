Al rodeo di Silea comanda il villorbese Alberto Hirschler

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al New Tennis Silea Rodeo maschile con 27 partecipanti diretto da Giacomo De Logu e Orietta Beraldo. Tutto come da pronostico. Il giocatore del Park di Villorba Alberto Hirschler partito come favorito, è arrivato al traguardo proprio con il numero due Vittorio Da Ros. Il bellunese Da Ros ha dato parecchio del filo da torcere al villorbese, ma soltanto nel secondo set è riuscito a mettere in dubbio il risultato, sciolto soltanto al tie-break ed in favore del trevigiano. Terzi posti per Erminio Mazzucco giocatore dell’Alpago e per il coneglianese Massimo Giammona dell’Olivera. Tre le mine vaganti di questa competizione. Marco Garbelotto compagno di club di Giammona ma l’uno agli antipodi dell’altro nel ranking di categoria, Davide Granzotto del Magi di Ponte della Priula e Tommaso Cozzarin dell’Eurosporting di Cordenons. Già un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Stanno oliando i motori dei campi coperti al Park di Villorba che già vedono il titolo in bacheca per Hirschler, ma nel femminile le insidie sono tante. Ci sono poi i doppi che rappresentano un’incognita proprio per le loro varianti. Iscrizioni aperte fino alle ore 12 di Giovedì 17. Competizione che inizierà il 19/2 per concludersi il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Alla Barchessa di Casale sul Sile mancano soltanto 5 giocatori per raggiungere il quorum del Rodeo maschile di 4^ categoria. Competizione diretta da Paolo Borin.