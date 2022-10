La Rok cup superfinal apre le porte a Chiarello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con le verifiche sportive e tecniche di domani mattina inizierà ufficialmente la lunga settimana della Rok Cup Superfinal 2022, in programma dal 19 al 22 di Ottobre al South Garda Karting di Lonato, con un Marco Chiarello desideroso di riscatto. Il giovane pilota di Volpago del Montello aveva cercato di preparare al meglio l'appuntamento più atteso di tutta la stagione, presentandosi ai nastri di partenza del Trofeo d'Autunno, lo scorso fine settimana sullo stesso circuito, ma la dea bendata ha deciso di guardare altrove. Un autentico calvario, frutto di molteplici contrattempi, ha penalizzato il portacolori di Xmotors Team, alla guida del suo Tony Kart 401RR motorizzato Vortex, in gara nella Shifter-Rok. “Dopo un buon Venerdì il weekend ha preso una svolta negativa” – racconta Chiarello – “perchè in qualifica mi sono dovuto ritirare per un problema tecnico. Mi sono ritrovato a partire in fondo alla griglia ma avevo tre manche, due al Sabato ed una alla Domenica, per poter recuperare. Durante la seconda, nel tentativo di superare un avversario, ho avuto un contatto che mi ha fermato. La collisione è stata data come incidente di gara. Nella serata del Sabato, nel tentativo di avvicinarci maggiormente, abbiamo provato a cambiare ulteriormente l'assetto. La Domenica sono riuscito a recuperare, segnando ottimi tempi sul giro, ma non è bastato a farci ottenere una buona posizione nelle classifiche combinate. Sono partito nono ma le modifiche mi si sono ritorte contro e non ho potuto fare altro che difendere la mia posizione.” Una trasferta test complicata ma che ha permesso a Chiarello di allenarsi su quello stesso tracciato che lo vedrà in lizza per un evento blasonato, di caratura internazionale. Quattro i turni di prove libere a disposizione del trevigiano e dei suoi antagonisti, tutti della durata complessiva di dieci minuti ciascuno, prima di iniziare a fare sul serio con le prove di qualificazione, otto i minuti a disposizione, che si terranno nella tarda mattinata di Giovedì. Dalla metà pomeriggio semaforo verde sulla prima manche di qualificazione, ad anticipare una giornata di Venerdì ricca di impegni, con soli cinque minuti per scaldarsi nel warm up. Seconda manche di qualificazione verso ora di pranzo, seguita dalla terza nel pomeriggio. L'ultima occasione per regolare i propri setup sarà data Sabato in mattinata, anticamera della sfida decisiva che andrà in scena verso la metà del pomeriggio, a chiudere il cerchio. “La Rok Cup Superfinal è un evento che aspettiamo sin dall'inizio di quest'anno” – sottolinea Chiarello – “ed anche se l'avvicinamento della scorsa settimana non è stato dei migliori il nostro morale è rimasto intatto. Abbiamo tanta voglia di fare bene e di giocarci posizioni importanti. Sappiamo di trovarci a competere contro i migliori ma siamo anche consapevoli di poter dire la nostra. Ci tengo particolarmente a fare un bel risultato, per la mia famiglia ma anche per tutti i partners che ci hanno sostenuto nel corso di questo 2022. Sarebbe il modo migliore di chiudere in bellezza e di gratificare il sostegno di Xmotors Team e la professionalità di A.P.E. Racing Team, soprattutto pensando a Roberto. Siamo pronti per questa lunga ed intensa settimana.”