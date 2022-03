Stagione 2022: Axon Seven Team presenta la squadra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La squadra è composta da 10 ottimi piloti e si scommette forte su Marco Bussolotti e Nicholas Luzzi, in categoria Supersport 600; Gianluca Baratto e Marco Lavizzari nella Superior CUP 1000. All’evento non mancheranno gli altri protagonisti del team: i tecnici, gli ingegneri e i telemetristi. «Quest’anno parteciperemo al CIV con Bussolotti e Luzzi e siamo determinati a vincere il titolo, partecipando alla Stock 600 – commenta Paolo Cannizzaro –, cercheremo di essere presenti nel Round di Misano del Mondiale SSP come wild card e puntiamo su Gianluca Baratto nella Superior CUP per un buon risultato. Con il main sponsor si è deciso di ampliare lo spazio e prendere due box al Circuito del Mugello e un completo di tre serrande a Misano, per offrire maggior comfort ai piloti e semplificare il lavoro dei nostri tecnici. Abbiamo riconfermato l’organico della scorsa stagione e inserito nuove figure, ci sarà il tecnico elettronico Denis Pani; l’ingegnere di Andreani, leader mondiale nel settore delle sospensioni, Giuseppe Fiorillo, tutti carichi e pronti a portare le moto in pista. Voglio ringraziare i piloti che hanno scelto di seguirci, anche a chi corre a livello amatoriale con tutta la passione che ha per le due ruote, non tanto per scalare classifiche, quanto per mettersi in gioco e divertirsi!». «Rinnoviamo la fiducia a Paolo e consolidiamo la partnership – dice Enzo Baratto, presidente di Ap.esse Spa titolare del brand Axon Micrelec –, saremo a fianco del team anche quest’anno per condividere valori e obiettivi. Crediamo nel talento dei nostri piloti e miriamo a grandi traguardi, sia nel Campionato Italiano Velocità che nel Campionato di Coppa Italia».