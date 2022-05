La tennista Jasmine Salvadori dello sporting Magi vince la sessione del kinder trophy di Bibione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic. Giornata di gare di Mercoledì 18 inizia alle ore 17 con Marchiori-Tonon. Alle 18.30 Pertile-Tesser e per il femminile Bevilacqua-Boscarino. Alle 20 Spataro con il vincente tra Bortolato-Peruzzo, alle 20.30 Zaborra con il winner tra Gabrielli-Zuin. Prossime competizioni in programma. Rodeo maschile sull’erba di San Marco di Resana per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 19. Torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 19/5. Dal 28/5 al 12/6 torneo giovanile a Vedelago 12, 14 e 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Tutto pronto a Motta di Livenza per ospitare la 17^ Edizione del Kinder Trophy, la seconda per il club mottense. Il mini dal 11 al 19 Giugno, Junior 18/25, il master a Roma Foro Italico dal 23 al 31/7. Nel frattempo nella tappa di Bibione Jasmine Salvadori dello Sporting Magi di Ponte della Priula, nell’under 16 stacca il biglietto per il Foro Italico. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Giugno.