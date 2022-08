A Villa Guidini pomeriggio di finali dalle 17 col femminile a seguire il maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini pomeriggio di finali del terza categoria maschile e femminile. Erano 112 gli iscritti, coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso e come da copione sono giunti all’arrivo i favoriti. Il mestrino Matteo Boetto Bernath e Mauro Borcini con tessera del Noventa di Piave. Nel femminile una sola la favorita ed è la giocatrice del Bassano Laura Spataro. In finale giocherà con una sua vecchia conoscenza Maddalena Bettiol. Le due cresciute alle pendici del Montello, presso il Volpago, hanno poi preso due diverse strade, una orizzontale al Bassano l’altra verticale al Park di Villorba. Dunque dalle ore 17 le due ex compagne si troveranno di fronte. A seguire la finale maschile. E di finali ne è permeato il Vismec di Istrana. Nella giornata di ieri ha già premiato metà tabelloni condotti da Sonia Rossi e Marco Isotti. Erano ben 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni, e nella giornata di oggi a partire dalle 10 ci saranno le ultime finali con il seguente cronoprogramma. Alle 10 per l’under 14 Federico Zuin e Edoardo Poloni; alle 17 per l’under 16 Pietro Mattiello e Giordano Sozza; alle 18 Elisa Boffo e Maddalena Tonolo; alle 19.30 Anna Angusti e Elisa Agostini. Al Pietro Burei di Visnadello fino al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti. Sono 8 le gare in programma dalle 15.30. Fino al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono quattro le gare dalle 18.00.Le teste di serie sono Martina Zara del Sassuolo e Kristal Dule del Bassano entrambe con ranking 2.6. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Sono una novantina i giocatori che da domani onoreranno la competizione agli ordini di Ivano Durighello e Mauro Cenedese. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20/8 al 04/9. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/8. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/8 fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire.