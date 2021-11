I primi iscritti nel palmares di tennis del Raquet club Panatta sono Marchesini e Maietti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Inaugurare un palmares ed iscrivere il proprio nome sulla prima competizione ufficiale rimane sempre un fatto storico. Se poi si tratta di farlo in casa Panatta, ha ancora più valore, perché i presupposti di questo Club sono sicuramente lungimiranti e di spessore. Inaugurata quindi la 1^ stagione ufficiale del Panatta Raquet Club, con due manifestazioni di carattere nazionale per quanto riguarda il tennis Road to Rome e per il Padel tappa del campionato regionale tutto con l’egida Fitpra. Nel tennis maschile il rodigino Federico Marchesini in due set con Michele Cadamuro dello Junior Santa Lucia di Piave. Terzi posto per Gabriele Garofalo dell’Eurosporting Treviso e per Enzo Fasan del Motta di Livenza. Nel femminile di tennis Road to Rome, Sofia Maietti del Dopolavoro Ferroviario di Treviso al terzo set con Paola Lovatti dello Sporting Life Vacil. Nel Padel competizione valida per il campionato regionale Fitpra 12 le coppie femminili al via. Sono giunte al traguardo tutte giocatrici patavine: Arboit-Gregori al terzo set su Marchetto-Marchi; terze Raunich-Maniero e Rigoni-Vettore. Nel maschile 16 i team a confronto. Su tutti Boniardi Zelaschi-Fabro di Padova, i due set su Augustin-Montino del Jesolo Republic. Terzi Greco-Menon e Favaro-Solevic. Prossimo torneo Fit in provincia sarà quello a Vedelago dove dal 13 al 28 Novembre si terrà un maschile e femminile fino ai 3.5. Iscrizioni per questa competizione “regular” entro le ore 12 del giorno 11/11 via mail to: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.