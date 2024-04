Una sola giornata dal termine della regular per i team trevigiani di Marca i primi verdetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I risultati delle 4 squadre trevigiane impegnate nella serie C maschile dopo la 4^ giornata e ad una giornata dal termine della regular season. Nel girone 1 lo Sporting Magi del Ponte della Priula paga lo scotto della loro prima avventura nella massima serie regionale. Nel girone 2 nonostante lo Sporting Life Center lamenti la mancanza di giocatori del vivaio già formati per sostenere l’urto della C, i loro principali alfieri riescono ad ottenere ancora un pareggio contro un’altra squadra patavina. Volpago potrà sempre dire la sua nei play out. Sorride ancora il Park di Villorba che con la terza vittoria per 4-2 si trova in prima posizione e play off assicurati. Maschile Gir.1: Bassano-Magi 6-0, Villabella-Ct Vicenza 6-0, San Giovanni Lupatoto-Feriole Montecchia 4-2. Classifica: Sporting Villabella p.8; San Giovanni Lupatoto p.5; Bassano e Feriole Montecchia (Pd) p.4; Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1. Prossimo turno 6^ ed ultima giornata: Montecchia-Bassano, Magi-Villabella e Vicenza e San Giovanni Lupatoto. Per il secondo posto dei play off decisivi gli incontri tra Montecchia e Bassano e San Giovanni Lupatoto-Vicenza che vede favoriti i veronesi dopo l’incontro chiave di ieri contro i patavini del Montecchia. Sporting Magi già ai play out retrocessione, a confronto con la capolista Villabella. Gir. 2: Canottieri Padova-Volpago 6-0, Cerea Plebiscito B 6-0, Sporting Life Center-Tc Padova 3-3. Classifica: Tc Padova, Cerea e Canottieri Padova p.6; Sporting Life Center (Tv) p.4; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0. Ultima giornata: Volpago-Cerea, PlebiscitoB-Sporting Life Center, Tc Padova-Canottieri Padova. Tutti i giochi sono aperti tranne che per il Volpago già condannato alla retrocessione nonostante abbia raggranellato 6 incontri vinti, l’incontro di ieri era decisivo per sperare nei play out ed invece la maratona casalinga contro la Canottieri del 7 Aprile ha fatto da spartiacque, condannando i montelliani. Sporting Life Center condannato a vincere per lo scontro diretto salvezza proprio in quest’ultima giornata. Sembra assurdo che non possano essere sufficienti una vittoria e due pareggi per evitare la retrocessione, ma in questo girone di ferro tra i play off ed i play out tutto è possibile. Lo scontro al vertice tra i patavini potrebbero agevolare i veronesi del Cerea, ma che devono fare i conti con il dente avvelenato dei montelliani. Gir.4: Belluno-Sanguinetto 4-2, Dueville-Park Villorba 4-2. Classifica: Park Tennis Villorba p.6; Belluno p.5; Tc Venezia p.4; Dueville (Vi) p.1; Sanguinetto (Vr) p.0. Prossima giornata: Sanguinetto-Dueville, Park Villorba-Tc Venezia, Riposa Belluno. Park che con tre vittorie agguanta i play off. Anche se l’ultima giornata li vede in casa contro il Tc Venezia, anche in caso di sconfitta il secondo posto è garantito. Per il Belluno invece è fondamentale la vittoria del Park se vogliono ambire ai play off, in caso di pareggio dei veneziani possono “solo” accontentarsi della salvezza. Per la retrocessione fondamentale l’incontro tra le ultime due della classe.