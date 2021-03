Jogging in sicurezza: ecco i consigli per le donne

«Innanzitutto auguro la pronta guarigione a Marta Novello e un ferma condanna al colpevole, senza entrare nel merito della vicenda in quanto le indagini sono ancora in corso. Oltre alle piccole regole che sentirete nel video serve una cultura di rispetto delle donne che deve partire fin da bambini. Infatti, sento e leggo paure e preoccupazioni nei commenti delle runners - dichiara Enrico Renosto ex capogruppo Pdl di Treviso - Senza entrare nello specifico dei casi recenti, e augurando da una parte una pronta guarigione e una ferma giustizia, mi permetto di ricordare in questo video alcune regole base, generali regole e attenzioni preventive, affrontate nei corsi di autodifesa per donne che abbiamo tenuto negli anni scorsi con la nostra associazione "Quartieri vivi e attivi". Piccole attenzioni che possono essere però molto utili per tutti».