Vendemmia in musica il Canal: il video è divertentissimo

VENDEMMIA 2020 LA NATURA NON SI FERMA ...E NOI NEMMENO Parodia di Karaoke - A. Amoroso e Boomdabash di Canal il Canal

Nicola Canal, “social”-mente conosciuto come Canal – il canal, oggi è un “mona importante” come dice lui.

Il Canal nasce a Treviso nel 1986, studia al Liceo scientifico e, in cuor suo, sogna di fare l’attore. Frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, perché sin da piccolo si fa riconoscere come saltimbanco in classe, a catechismo, in situazioni pubbliche. “Il prete del paese mi ha sempre detto che da grande avrei fatto il clown”.

Il Canal non è un clown, ma una persona che sa far ridere e riflettere con ironia o, per usare un’espressione cara al Canal oggi è proprio un “mona importante”.

Attualmente porta avanti la sua passione dello spettacolo grazie a simpatici video che egli pubblica nei suoi canali web. Canal si è fatto conoscere grazie a delle esilaranti telefonate ad alcuni dei più famosi centralini italiani (dall’Expo a Cepu, da Miss Italia alla Volkswagen), ma ha saputo andare anche ben oltre, coinvolgendo direttamente tutti i suoi fan, e creando per loro un vero spazio di svago.

Il vino veneto preferito? "Di cuore il Prosecco, perché sono nato e cresciuto nel Comune di Valdobbiadene e sono stato mantenuto dal Prosecco. Nel bicchiere di vino di Prosecco c’è, quindi, la mia vita".

– la tua parola / frase veneta del cuore: Fa’ Puito. Mio papà me lo ripeteva sempre quando ero piccolo e tuttora me lo dice. Lì, dentro a quella frase, c’è un mondo di raccomandazioni e di attenzioni.;

– l’evento veneto di cui vai più orgoglioso: la Fiera di Santa Lucia, nella Marca Trevigiana tra le colline del Prosecco e il bacino del Piave, a cui mio papà partecipava tutti gli anni. Poi, un evento figo è il Vinitaly.

In poche ore questo video è diventato virale con migliaia di commenti e condivisioni.