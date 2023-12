Adoces Treviso, storie di neomaggiorenni e di famiglie che donano due volte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovanni vive Treviso, dove frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico, e ha appena compiuto 18 anni: una delle sue prime decisioni da maggiorenne, a pochi giorni da Natale, è stata esprimere la disponibilità a donare le cellule staminali emopoietiche (che oggi nel 90% dei casi hanno sostituito il midollo e si ricavano con un prelievo di sangue). Iscrivendosi al Registro dei donatori IBMDR, ha rinnovato l’impegno preso alla sua nascita dai genitori con la donazione del sangue cordonale (altra importante fonte di cellule staminali emopoietiche, cura salvavita per molte forme di leucemie, linfomi e altre malattie del sangue), risultata compatibile per un paziente statunitense in attesa di trapianto nel 2008. Giovanni è così due volte donatore. La sua storia tuttavia non è unica, ma simile a quella di un’altra ventina di ragazzi che hanno già aderito al progetto della Federazione Italiana Adoces “Nati per donare, cresciamo donando”. “Se la donazione nasce e si coltiva nel contesto familiare – spiega Alice Vendramin, presidente di Adoces Treviso, – è più facile che venga interiorizzata dai ragazzi e incontri la loro disponibilità a confermare la scelta di donare una volta maggiorenni. Questo lo abbiamo riscontrato anche con un altro importante progetto, “Bimbo dona papà dona”, che invita i futuri padri ad iscriversi al Registro contestualmente alla donazione del sangue cordonale effettuata dalla compagna alla nascita del loro bambino”. La doppia donazione (sangue cordonale e iscrizione del giovane) è tanto importante perché, con il richiamo, il laboratorio della Banca del sangue cordonale di Treviso, in capo al reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Ca’ Foncello, può verificare che la sacca crioconservata sia ancora idonea e quindi utilizzabile ai fini del trapianto, riqualificandola per HLA. Non solo, si crea una doppia fonte di staminali utile per le strategie terapeutiche e per nuovi futuri sviluppi nelle cure. “Sono cresciuto sapendo che la donazione che i miei genitori avevano compiuto quando sono nato è servita a salvare una vita, – spiega Giovanni – in camera mia c’è ancora appeso al muro l’articolo di Avvenire in cui nel 2009 mia mamma aveva raccontato la nostra esperienza. Per me la donazione rientra nella normalità delle cose, l’unica domanda che mi sono posto è stata: perché non farla?”. “A me ha fatto molto piacere – confessa Federica, la madre di Giovanni – è stato il segnale che forse abbiamo seminato bene. Quando l’ho accompagnato a tipizzarsi mi ha detto: entro da solo, è una cosa mia”. La famiglia, dunque, anche per la donazione di cellule staminali emopoietiche, è fondamentale per indicare la direzione e trasmettere i valori fondamentali, ma non va lasciata sola. Per questo Adoces da due anni ha avviato un programma di accompagnamento con un webinar mensile (sui canali social l’ultimo martedì di ogni mese), patrocinato oltre che dalla Regione Veneto anche da ANCI Veneto e condiviso sui social di oltre 100 comuni veneti: fino a questo momento l’iniziativa era dedicata alle coppie in attesa di un bambino, ma da gennaio 2024 sarà aperta anche ai neomaggiorenni che vogliano diventare donatori e abbiano bisogno di informazioni, di un confronto, di porre delle domande agli esperti che partecipano al progetto. I professionisti che intervengono al webinar mensile sono otto e appartengono a strutture di tutta Italia: Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per informazioni: dmoric.tv@libero.it, Segreteria Adoces presso Medicina Trasfusionale Ospedale Ca' Foncello Treviso Tutte le mattine dalle 9 alle 12