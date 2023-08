Alla barchessa di casale sul sile alle 18.30 si chiude il sipario del 4^ con Barbon-Pedron

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile è arrivato all’ultimo atto. Finale alle 18.30 tra Manuel Barbon del Burei di Spresiano e Andrea Pedron del Trevignano. Erano 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Nadia Schiavon. Un incontro di finale tutto trevigiano, che ha visto in semifinale l’estromissione dei due veneziani da parte dei finalisti certamente appartenenti alla terza categoria. Jovinelli contro Barbon le ha provate davvero tutte. Nel primo set molto combattuto lo jesolano ha tessuto la sua tela, ma in qualche modo nei momenti cruciali, il trevigiano ne è venuto sempre fuori portandosi a casa i punti più caldi. Poi nel secondo set Barbon metteva il turbo e chiudeva con un bagel. L’incontro successivo vedeva un grande equilibrio. Il furetto veneziano under 14 Perini che difendeva tutti gli spazi e Pedron che non sapeva più che pesci pigliare. Un incontro chiuso soltanto con l’esperienza e la pesantezza di palla mulinata da Pedron. Risultato 7/5 7/5 che la dice lunga anche sul futuro del giovane chioggiotto che si allena presso il Green Garden. Per l’incontro di stasera livello da 3.4 nonostante sia una 4^ categoria e lo spettacolo è assicurato. Fino al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Saranno 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Fino al 03/9 all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con una dozzina di partecipanti. Fino al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Sono 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Le gare di Mercoledì 30 inizieranno alle 18.00 e si protrarranno oltre le 21.00 e riguardano i giocatori di 4^ categoria e la loro qualificazione per quello di 3^. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Dal 2/9 al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Ad Altivole da 2/9 al 17/9 Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Settembre.