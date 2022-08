Domenica 7 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 agosto è il 219° giorno del calendario gregoriano. Mancano 146 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gaetano da Thiene (Sacerdote) Nacque a Vicenza nel 1480 da pii genitori. La madre sua, Maria Porta, fin dai primi istanti di sua vita lo consacrò alla Beata Vergine.

Etimologia: Gaetano, il nome è di origine etnica, deriva dal personale latino “Caietanus”, significante “abitante di Gaeta”, la città marittima dell’Italia Meridionale, che trae origine dalla virgiliana nutrice di Enea che lì morì. E’ diffuso soprattutto al Sud, grazie al culto per alcuni santi omonimi.

Accadde Oggi

1420 – Inizia la costruzione della cupola del Brunelleschi a Firenze

– Inizia la costruzione della a Firenze 1427 – La flotta viscontea è distrutta dai veneziani sul Po

– La è distrutta dai veneziani sul Po 1679 – Il brigantino Le Griffon , che venne commissionato da René Robert Cavelier, Signore di La Salle, viene trainato alla foce del fiume Niagara, per diventare la prima nave a veleggiare nella parte settentrionale dei Grandi Laghi

– , che venne commissionato da René Robert Cavelier, Signore di La Salle, viene trainato alla foce del fiume Niagara, per diventare la prima nave a 1782 – George Washington ordina la creazione del Distintivo al merito militare per onorare i soldati feriti in battaglia . Verrà in seguito rinominato nel più poetico Purple Heart (cuore porpora)

– ordina la creazione del . Verrà in seguito rinominato nel più poetico Purple Heart (cuore porpora) 1942 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia di Guadalcanal – I Marines iniziano la prima offensiva americana della guerra con uno sbarco a Guadalcanal nelle Isole Salomone

– Seconda guerra mondiale: inizia la – I Marines iniziano la prima offensiva americana della guerra con uno sbarco a Guadalcanal nelle Isole Salomone 1944 – L’IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, l’Automatic Sequence Controlled Calculator (meglio noto come Harvard Mark I)

– controllato da un programma, l’Automatic Sequence Controlled Calculator (meglio noto come Harvard Mark I) 1955 – Prime radioline Sony : A nove anni dalla nascita, la Tokyo Tsushin Kogyo K.K., che tre anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca.

A nove anni dalla nascita, la Tokyo Tsushin Kogyo K.K., che tre anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. 1974 – Philippe Petit cammina su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York

cammina teso 1990 – Delitto di via Poma: La 21enne Simonetta Cesaroni esce di casa alle 15 in un afoso martedì d’agosto, per recarsi agli uffici dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, al 3° piano di un elegante edificio di via Poma, nel rione Prati. L’ufficio è deserto ed è lei ad aprirlo verso le 16. Si mette al computer. Alle 17,35 riceve una telefonata da una collega e dopo… il silenzio di un atroce destino che griderà giustizia per oltre vent’anni. Tra le 18 e le 19, incontra il suo carnefice che la colpisce violentemente fino a farle perdere i sensi, per poi accanirsi furiosamente sul suo corpo, con ventinove coltellate. Uno dei delitti ancora senza colpevole.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 7 agosto trovano un’attrazione irresistibile verso tutto ciò che è coperto o segreto. Di solito tale copertura si ritrova nel loro stesso comportamento, ma essi possono anche mostrare un evidente interesse per storie di misteri o di spionaggio, rompicapi e simili. Chi ha un orientamento più accademico o scientifico desidera magari imparare lingue straniere, penetrare nei misteri della storia o interpretare i misteri della natura.o.

1956 – Gerry Scotti: E' un popolare conduttore televisivo e showman, volto storico delle reti Mediaset.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 7 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Novità in amore ma non prima del giorno 11 del mese dove qualcuno potrà schiarirsi un sentimento. Sul lavoro vivi distrazioni pericolose, non ci sei molto con la testa.

Toro: devi fare i conti ancor con l’opposizione della Luna. Se hai una relazione mostra particolare prudenza. Lavoro: cerca di dosare le forze, non strafare. Permane uno stato di agitazione.

Gemelli: nel weekend incontri favoriti, datti da fare, accetta inviti. Segna in rosso l’11 agosto quando entrerà l’influenza favorevole di Venere. Sei meno stanco.

Cancro: in casa evita le discussioni inutili, non portano a nulla. Al contempo dai il giusto peso alle incomprensioni, anche se sono piccole vanno affrontate.

Leone: periodo positivo anche per le coppie in crisi, possibilità di prendere decisioni drastiche senza soffrire.

Vergine: in amore corri tanto, vuoi recuperare il tempo perduto. Non fare sforzi, evita attività pericolose.

Bilancia: anche per questo segno la giornata dell’11 agosto potrà rivelarsi importante. In questo caso se in ballo ci sono decisioni di un certo peso potrebbero esserci novità interessanti.

Scorpione: rapporti di lunga data possono essere sostituiti da nuove relazioni. Sul lavoro occhio a Marte e all’influenza negativa che riveste in questo periodo.

Sagittario: in arrivo un periodo di maggiore stabilità sentimentale. Ti senti meglio, sei pronto a fare ciò che desideri.

Capricorno: in arrivo sicurezza in amore, specie nel weekend. Sul lavoro chi voleva metterti i bastoni tra le ruote l’ha pagata a caro prezzo. Mal di schiena.

Acquario: chi vive una crisi in amore non dovrebbe prendere decisioni tra oggi e domani, meglio attendere. E’ infatti una giornata da prendere con le molle. Dal punto di vista della salute ti senti però energico.

Pesci: attenzione alle tensioni eccessive. Luna e Venere sono però dalla tua parte e possono aiutarti a capire da che parte stare. Netto recupero per la salute.