Antenna Iliad in Via Feltrina, il Comune valuta una controproposta

La ditta Iliad Spa ha depositato la richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare da posizionare in Via Feltrina Nord a Montebelluna, all'interno di un'area privata non molto distante dalla sede dei vigili del fuoco. Il comune di Montebelluna sta ora valutando la richiesta tenendo conto della posizione e dell’eventuale impatto ambientale prodotto dalla nuova infrastruttura.

I commenti

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, spiega: «Con gli Uffici tecnici comunali stiamo approfondendo la richiesta e ragionando su una controproposta da presentare al gestore telefonico che preveda di spostare l’impianto presso un palo non distante, già presente su suolo pubblico. Questo consentirebbe da un lato di evitare la realizzazione di un nuovo palo e dall’altro di accorpare il nuovo impianto in una sede pubblica, con vantaggi anche di tipo economico per il Comune e quindi per la collettività. Naturalmente l’eventuale controproposta andrà condivisa con il gestore e dovrà essere oggetto di trattativa».

Il vicesindaco con delega all’Ambiente, Claudio Borgia, conclude: «Questa nuova richiesta, peraltro per un’installazione su luogo privato, conferma la necessità di predisporre un Piano antenne comunali. Cosa che stiamo facendo. Un lavoro lungo perché serve ponderare bene e individuare i luoghi più consoni e adatti. Questo strumento consentirà la gestione urbanistica territoriale delle infrastrutture di telecomunicazione e permetterà così di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento elettromagnetico dislocate nel territorio».