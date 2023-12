Torna il panevin di Arcade, la tradizione si rinnova con la 57esima edizione

Dopo il falò della ripartenza seguito alla pandemia del Covid-19, con oltre 10mila persone presenti nella serata del 5 gennaio 2023 (nel 2021 e 2022 l'evento era stato cancellato), torna tra qualche giorno l'appuntamento con il Panevin di Arcade che è giunto alla sua 57esima edizione e chiude tradizionalmente le feste natalizie dei trevigiani. Quello arcadese è infatti, come noto, il più grande tra le decine di panevin che vengono dati alle fiamme nella serata che precede l'Epifania in Veneto e anche quest'anno ad accenderlo sarà il presidente Luca Zaia, come ormai da consuetudine dalla fine degli anni '90 in poi. Il ricco programma del panevin 2024, organizzato come sempre dalla sezione degli Alpini di Arcade, tutti mobilitati per l'occasione a griglie e fornelli, si apre alle 13.30 con l'apertura del "ristoro alpino" "con vin bon", "polenta e uganega", patate fritte e caffè all'alpina. Alla stessa ora lo spettacolo decicato ai più piccoli di "Gino Max" con "Clown, magia e giocoleria". Alle 14.30 l'arrivo della Befana con doni ai bambini e alle 15 la premiazione della 29esima edizione del concorso letterario "Parole attorno al fuoco" con la presentazione di Nicola Sergio Stefani e la partecipazione del coro Ana CimeD'Auta. In serata il clou dell'evento: alle 19.30 l'arrivo della banda musicale di Pederobba, il 20.30 quello dei Re Magi con la benedizione del Panevin e alle 21 la fiaccolata del gruppo podistico "La Piave" di Susegana che culminerà con l'accensione del Panevin. La manifestazione si chiude con la classica estrazione della Lotteria legata alla manifestazione. Come nelle ultime edizioni, dalle 18 in poi, sarà vietato il parcheggio di tutti i mezzi in tutta l'area di piazza Vittorio Emanuele III.