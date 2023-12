Carabinieri di Treviso, visita del Generale De Liso per gli auguri di Natale

Lunedì mattina, 11 dicembre, in un clima di serena festa, Palazzo Zuccareda (sede del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso) ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri Veneto, il Generale di Brigata Giuseppe De Liso.

L'occasione è stata quella dello scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno: il Generale ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza dei Comandanti di stazione e di militari di ogni ordine e grado, in forza ai vari Reparti della Provincia e dei comparti di specialità, per il tradizionale scambio di auguri. Nel sottolineare l’importanza del Natale per la grande famiglia dei Carabinieri, De Liso ha fatto i più fervidi auguri di serene festività a tutti i militari presenti e ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i carabinieri del Comando provinciale, per la preziosa opera di controllo del territorio e di vicinanza alla popolazione della Marca.