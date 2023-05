Bebe Vio si laurea, festa con torta, mangiafuoco e dj set

Lunedì 15 maggio Bebe Vio si è laureata. "Il nuovo titolo da mettere in bacheca", come lei stessa ha scritto su Instagram, è arrivato dopo un percorso di cinque anni tra "appunti presi e chiesti; i 18 accettati; gli spritz dopo ogni esame dato e i gruppi di studio". Ha condiviso questo giorno così importante con un'amica e infatti avevano organizzato una festa doppia con tanto di torta personalizzata e con sopra le loro due figure realizzate con la pasta di zucchero.

Sui social la campionessa ha prima condiviso le foto di rito con la tesi in mano in compagnia dei genitori e poi ha mostrato alcuni momenti del party. Una festa alla quale hanno partecipato amici, colleghi e familiari sia di Bebe che della sua amica. A intrattenere i presenti erano stati chiamati un dj, che si è occupato della musica durante la cena e anche mentre ballavano, e poi due mangiafuoco. Una sera indimenticabile per Beatrice che per colpa di un furto ha rischiato di non laurearsi: a fine aprile la schermitrice aveva lanciato un accorato appello sui social in cui pregava i ladri non di restituirle la refurtiva ma di mandarle una mail o un Wetransfer per riavere la tesi che si trovava nel pc che le era stato sottratto. Non aveva altre copie del suo lavoro e quindi se non le fosse stata inviata si sarebbe trovata a riscriverla in pochissimi giorni, cosa che poi è successa davvero. Ma nonostante questo incidente di percorso Bebe è riuscita a laurearsi.