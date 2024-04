Bebe Vio, statua a Parigi vicino a quelle di Mbappé e LeBron James

Bebe Vio al fianco di Mbappé e LeBron James: succede a Parigi, di fronte al Palais Brongniart. Sei statue giganti sono comparse in questi giorni nella capitale francese, in occasione dell'evento "Nike Open Air 2024".

Per la campionessa paralimpica veneta è la consacrazione nell'olimpo delle leggende dello sport contemporaneo. La maxi statua di Bebe si trova infatti al fianco di quella dell'attaccante del Psg Kylian Mbappé e della leggenda dell'Nba LeBron James. A pubblicare le foto delle statue è stata proprio Beatrice Vio sui suoi profili social. Anche in questo caso la schermitrice veneta ha confermato la sua grande umiltà e simpatia, scrivendo: "Passeggiando per Parigi ti ritrovi queste sei gigantesche statue: Mbappè, Richardson, Lebron. La vera domanda è: cosa ci faccio io in mezzo a loro?!?". Un omaggio che Bebe ricorderà di sicuro a lungo.