Caro marziano, Pif incontra a Conegliano Gianni Donadel: «Il signor cyborg»

Martedì 20 febbraio nuovo appuntamento con "Caro Marziano", il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif. "Caro Marziano" è una collezione di brevi reportage su storie, volti e luoghi dell’Italia contemporanea raccontati a un ipotetico visitatore alieno, il cui approdo sul nostro pianeta avverrà in una data ancora incerta e lontana.

Quante volte è capitato a tutti noi di dimenticare le chiavi della macchina, di lasciare il portafoglio a casa e di voler mettere una piccola vite e non riuscire perché scappa sempre via? Tutto questo tra non molto non sarà più un problema per noi umani. Non lo è già di certo, per chi già si è fatto impiantare dei microchip nelle mani. Pif incontra a Conegliano Gianni Donadel, un biohacker, per scoprire insieme a lui le possibilità di un futuro sempre più tecnologico. L'appuntamento con "Caro Marziano" è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3. Un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura.