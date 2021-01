Casa Marani, al via le vaccinazioni: «Adesione al 70% degli operatori»

Sono iniziate martedì 5 gennaio le vaccinazioni al personale di Casa Marani, il centro servizi per anziani di Villorba che ha due sedi distaccate anche a Povegliano e Paese. All’avvio della campagna, realizzata dagli infermieri e le infermiere della struttura in collaborazione con la task force dell’Ullss 2 Marca Trevigiana, sono intervenuti la presidente di Casa Marani, Daniela Zambon, il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, e il direttore di Casa Marani, Eddi Frezza, che ha dato il via alla vaccinazione sottoponendosi per primo. Oggi la vaccinazione di tutti i dipendenti e i collaboratori che hanno aderito, lunedì invece inizierà quella degli ospiti.

«Questo è un grande momento - ha esordito la presidente Zambon - e non posso che ringraziare l’Ulss nella figura del direttore Benazzi, di Moretto e di tutta la task force che sta lavorando duro per contrastare il Covid. La nostra struttura per fortuna è stata graziata, i casi sono stati contenuti e da fine novembre ormai siamo covid free in tutte e tre le sedi. I dipendenti hanno aderito con entusiasmo e li ringrazio, e anzi invito sempre più a farlo. Vogliamo tornare al più presto alla normalità, alla socialità, i nostri ospiti e i propri cari devono tornare a riabbracciarsi, dobbiamo guardare al futuro con ottimismo». «Le Rsa ospitano le persone più fragili, quelle che vengono aggredite per prime da questo maledetto virus - ha detto Benazzi - ecco perché è fondamentale partire da qui con le vaccinazioni, che sprono a fare». «Non è stato facile gestire l’emergenza coronavirus nelle strutture per anziani - ha chiuso Frezza - questa vaccinazione è dunque un nuovo punto di partenza. L’adesione dei nostri dipendenti e collaboratori, che sono più di 200, arriva al 70% e contiamo di aumentarla nei prossimi giorni, con la seconda tornata che andremo a realizzare lunedì prossimo assieme a quella degli ospiti».