In trincea per la pace e il clima nella Cerimonia 2023 al Sacrario di Cima Grappa

Parterre internazionale per la cerimonia al Sacrario di Cima Grappa, in programma domenica 6 agosto, con le delegazioni italiana e dei Paesi che facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. La cerimonia di commemorazione dei caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti, italiano e austroungarico (che in oltre 23.000 riposano l’uno accanto all’altro in una dimensione di pace e di fratellanza tra i popoli d’Europa) e delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale, racchiude in sé molteplici significati.

«Quest’anno l’attenzione è tutta dedicata alla crisi climatica, tema di straziante attualità, su cui sono concentrati gli impegni e i moniti del Santo Padre e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, insieme a cinque Capi di Stato del Mediterraneo hanno chiesto di tenerlo al centro delle agende delle istituzioni europee e nazionali» evidenzia il Sindaco di Pieve del Grappa e Presidente del Comitato organizzatore, Annalisa Rampin.

A Cima Grappa i valori laici e quelli religiosi si incontrano in una felice sintesi, diventando così inclusivi e universali. Dal 1901 infatti, per volontà del futuro Papa Pio X (di cui ricorre il 120° anniversario della sua elezione a Pontefice), ogni prima domenica di agosto, si celebra la cerimonia di Cima Grappa, nata come atto di devozione, ma diventata negli anni, a partire dalla fine della Grande Guerra, il momento del ricordo e della riconciliazione dei popoli europei.

La linea del Grappa è stata infatti uno dei fronti cruciali della Prima Guerra Mondiale e teatro di lotte eroiche nella lotta di Liberazione, durante la Resistenza.

IL PROGRAMMA

La giornata inizierà alle 8.30 con la deposizione della corona al Monumento al Partigiano per poi proseguire presso il Sacrario con il saluto della Presidente del Comitato organizzatore e Sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, della Regione Veneto rappresentata dall’Assessore Manuela Lanzarin e del Generale Domenico Rossi che leggerà il messaggio di saluto del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in qualità di suo Consigliere.

La Commemorazione ufficiale sarà affidata al Ministro ai rapporti col Parlamento, Sen. Luca Ciriani in Rappresentanza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza di autorità nazionali e territoriali, civili, militari e religiose, dei Sindaci in rappresentanza dei propri cittadini e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La funzione religiosa sarà officiata dal Vescovo di Treviso, S. B. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. A conclusione della cerimonia, le Autorità omaggeranno i Caduti del Cimitero Austro-Ungarico, per poi proseguire alla deposizione di una corona alla tomba del Gen. Ettore Viola da parte della famiglia.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Dalle ore 23.00 di sabato 5 agosto saranno chiuse al traffico la Statale Cadorna dal bivio per Feltre e la Provinciale Giardino dal km 18, Piana Pellizzari. Sarà possibile parcheggiare e raggiungere Cima Grappa con il servizio di bus navetta. Sarà consentito l’accesso solo ai pullman autorizzati e muniti di contrassegno. La viabilità riprenderà regolarmente dalle ore 11.00 di domenica 6 agosto.