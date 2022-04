Via Crucis vivente inclusiva a Cessalto, terza edizione

Venerdì Santo 15 aprile alle 20,30 fra gli attori anche persone con disabilità e una badante ucraina che ha perso alcuni suoi cari nella guerra in corso.



all’epilogo finale che si terrà in Chiesa. Non mancheranno gli effetti scenici necessari a rendere la rappresentazione ancora più reale.» A non mancare sarà pure un nesso con l’attualità, infatti fra gli attori nel ruolo di una delle tre donne che piangono la morte di Gesù ai piedi della Croce, ci sarà anche una badante ucraina che nella guerra in corso ha perso alcuni familiari, e quindi idealmente piangerà la morte di tutti i suoi connazionali caduti a causa della guerra in corso.