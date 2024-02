Bruno Barbieri a Conegliano per la nuova stagione di "4 Hotel"

Sono iniziate lunedì 29 gennaio le riprese della settima stagione di "4 Hotel", fortunato programma televisivo di Sky condotto da chef Bruno Barbieri. In un post pubblicato nei giorni scorsi sui suoi canali social, Barbieri aveva annunciato: «Le tappe scelte sono ancora top secret ma fidatevi: sarà un "4 Hotel" nuovo, fresco, dinamico, in cui racconteremo un’hotelleria fuori dai soliti circuiti vacanzieri. Una stagione davvero speciale. Serve solo un po’ di pazienza».

Dalle prime anticipazioni, sempre pubblicate dai Barbieri sui social, ci dovrebbe però aspettare una stagione con protagonista assoluto il Veneto e le sue bellezze. L'11 febbraio lo chef aveva salutato gli ultimi giorni di Carnevale con una foto di lui in maschera davanti a Palazzo Ducale, Venezia. Lunedì 19 febbraio, invece, Bruno Barbieri è arrivato nella Marca. In orario aperitivo lo chef stellato è stato visto in piazza Cima, al Caffè Teatro, dove ha bevuto un drink analcolico prima di spostarsi per cena a "Il Bistrot", in via XX Settembre. Nessuna richiesta particolare ma spazio a una cena di piatti locali: tris d'antipasto “Bistrot” e il piccione con radicchio e fois gras, il tutto bagnato con una bottiglia di Prosecco Docg. Massimo riserbo, invece, sugli hotel scelti per la puntata trevigiana della trasmissione. Non strutture alberghiere, ma location più consone al tema del turismo slow e vitivinicolo legato al territorio del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco. La messa in onda avverrà nei prossimi mesi.