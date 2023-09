Corri in rosa, iscrizioni aperte: conto alla rovescia per la nona edizione

Tutte pronte a scendere in campo per sostenere la Radiologia Senologica dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Questo il nuovo progetto della Corri in rosa, che domenica 12 novembre festeggerà a San Vendemiano l’edizione numero nove.

Una corsa riservata alle sole donne dedicata alle donne, visto che, come fin dalla sua prima edizione, la corsa organizzata dall’Asd Tri Veneto Run sosterrà la ricerca e lo screening legato al tumore al seno. Nello specifico coloro che scenderanno in strada a San Vendemiano la seconda domenica di novembre contribuiranno a dare una mano concreta al progetto di supporto per i radiologi della senologia trevigiana attraverso l'introduzione nella loro attività diagnostica di un applicativo di Intelligenza Artificiale che li assista nella valutazione delle mammografie effettuate come approfondimento di secondo livello nel programma di screening mammografico ma anche per le mammografie in donne sintomatiche oppure di follow up in quelle operate per un pregresso tumore alla mammella. Uno strumento utile a migliorare l'accuratezza e specificità diagnostica e anche a velocizzare i tempi, che in caso di malattia sono fondamentali. Le donne che indosseranno la maglietta rosa dell’evento e correranno o cammineranno 6,5 o 13 chilometri lo faranno per tante donne che stanno lottando contro una neoplasia mammaria, per coloro che non ce l’hanno fatta ma anche per coloro che sono riuscite a guarire.

Il commento

«Non vediamo l’ora di accogliere le donne della Corri in rosa, donne generose e sempre pronte a “mettersi a disposizione” per le altre donne - spiega il presidente di Tri Veneto Run, Francesco Sartori - quest’anno la corsa rosa contribuirà a sostenere i progetti di miglioramento del percorso clinico-diagnostico della Radiologia Senologica dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Un'iniziativa importante che migliorerà la lotta contro i tumori al seno. Lo sport, oltre che ad avere benefici promuovendo il sano movimento, è anche un veicolo potente per iniziative di solidarietà come questa».

Come iscriversi

É possibile iscriversi online tramite il servizio Keepsporting o via mail a info@corrinrosa.run (info sul sito) e nei punti di raccolta autorizzati entro il 25 ottobre e comunque fino al raggiungimento delle 4000 iscritte. La quota di partecipazione è di 13 euro, 7 euro per le iscritte sotto i 10 anni (nate dal 2013 in poi). I punti raccolta in provincia di Treviso sono i seguenti: Cartoleria L’Astuccio di via I° Maggio 41 a Carbonera, Il Tulipano di viale Italia 311 a Conegliano, Farmacia Carli di viale Istria 50 a Conegliano, Il Tulipano di via Giovanni Pezzulo a Oderzo, Il Tulipano di via Pascoli 3 a Ponte della Priula (Susegana), Joy Club di via Italia 141 a San Vendemiano, MaxCafé di via De Gasperi 61 a San Vendemiano, Il Tulipano di via Dante Alighieri 126 a Spresiano, Bar Giardino di via S. Curti 15 a Vidor, Bar alle Piscine da Veronica in Piazza Aldo Moro 6 a Vittorio Veneto e Il Tulipano di via Treviso 19 a Zero Branco. In provincia di Pordenone è possibile invece effettuare l’iscrizione nei negozi Il Tulipano in Corso Italia 2 a Porcia e in viale Repubblica 156 a Sacile.