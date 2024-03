Domenica ecologica a Montebelluna, torna il Memorial Montagner

Sarà il terzo Memorial Marco Montagner l'appuntamento clou della Domenica ecologica in programma per domenica 24 marzo a Montebelluna. Giunta ormai alla terza stagione, l’iniziativa delle domeniche ecologiche è stata istituita dall’amministrazione comunale in attuazione delle disposizioni europee e delle indicazioni regionali così da favorire il contenimento delle emissioni in atmosfera e promuovere una cultura ecologica.

Il memorial

La formula prevede che le giornate ecologiche siano accompagnate da una ricca programmazione di eventi ed iniziative in centro pensata per promuovere lo spirito ecologico e mantenere viva la Città e messa a punto grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ecologica, quella alla Cultura, al Turismo, allo Sport e al Patrimonio. L'edizione di marzo è dedicata allo Sport, ed in particolare, nella prima parte della giornata, alla corsa o camminata non competitiva Memorial Marco Montagner organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Posmon “Il Pozzo” in ricordo del giovane montebellunese scomparso improvvisamente 5 anni fa. Due i percorsi possibili, uno da 5 ed uno da 10 chilometri

Percorso 5 km

Corso Mazzini (partenza), Via Garibaldi, Viale della Vittoria, via Zuccareda, via Mercato Vecchio, via Foresto, via Calmoreggio, via Monte Pelmo, via Marmolada, via Legrenzi, via Barile, via Canova, via Santa Maria in Colle, Corso Mazzini.

Percorso 10 km

Corso Mazzini (partenza), Via Garibaldi, Viale della Vittoria, via Zuccareda, via Mercato Vecchio, via Groppa, via Rive, via Cossetto, via Foresto, via Calmoreggio, via Monte Pelmo, via Marmolada, via Legrenzi, via Barile, via Canova, via Santa Maria in Colle, Corso Mazzini. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione amici del Cuore che, con i fondi raccolti nelle precedenti edizioni, hanno donato agli organizzatori un defibrillatore che sarà installato nel quartiere.

I commenti

Il sindaco Adalberto Bordin spiega: «Un grande plauso va agli assessori, ai tecnici comunali ma soprattutto alle decine di volontari che ogni Domenica ecologica si rendono disponibili per seguire gli eventi e la logistica connessa con le varie iniziative. Un grande lavoro di squadra che, edizione dopo edizione, sta confermando il successo delle domeniche ecologiche in Città con una grande partecipazione di pubblico, ed in particolare di famiglie».

Aggiunge l’assessore allo Sport, Andrea Marin: «Oltre che al Memorial dedicato a Marco Montagner, tutta la giornata sarà caratterizzata da molti eventi ed iniziative che vedranno il coinvolgimento delle associazioni sportive, delle associazioni cinofile, l’esposizione di bici e altri mezzi elettrici, le attrazioni dello spettacolo viaggiante, lo spettacolo in cielo con gli aquiloni a cura di Filovola e l’area gioco e animazione con truccabimbi curato da fate in festa».

Conclude il vicesindaco, Claudio Borgia: «Interessante sottolineare come, seppur nata con intenti ambientalisti, l’appuntamento con le Domeniche ecologiche in Città stia diventando ormai occasione per stare assieme, per fare inclusione, cogliere le opportunità date dagli eventi organizzati in Centro, trascorrere qualche ora piacevole in compagnia».