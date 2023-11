Il Bon Bozzolla compie 31 anni: grande festa in struttura

Sono 31 gli anni dell’ente di via Cardani e per festeggiare ospiti e familiari sono stati coinvolti in un ricco programma: dapprima la messa in struttura, aperta alla cittadinanza, a seguire il pranzo di comunità in collaborazione con l’IPSSEOA Beltrame di Vittorio Veneto e accompagnamento musicale del duo Mai Scordati. Per l’occasione la visita del vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, del sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, e dell’assessora alla sanità Maria Teresa Bianco.

Il primo appuntamento della giornata è stato alle ore 11 con la celebrazione della Santa Messa da parte di don Francesco Salton, aperta a tutta la comunità di Farra di Soligo. Alle 12.30 ospiti e familiari a tavola per il pranzo preparato da studenti e studentesse dell’IPSSEOA Beltrame di Vittorio Veneto, che si sono occupati anche del servizio ai tavoli. Un banchetto di tutto rispetto con l’accompagnamento musicale del duo Mai Scordati. Alle ore 15 la visita speciale di Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto. Oltre al CdA del Bon Bozzolla, presieduto dalla presidente Isabella Paladin, presente anche il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, e l’assessore alla sanità del Comune di Farra di Soligo, Maria Teresa Bianco.

“Quest’anno siamo finalmente tornati ai “BB Day” al gran completo, con una festa capace di coinvolgere la comunità e importanti figure del nostro territorio che siamo onorati ci abbiano fatto visita - affermano la presidente del CdA e la direttrice dell’Istituto Bon Bozzolla, Isabella Paladin e Flavia Casetta -. Per noi è anche un momento per ricordare la lunga strada che ci ha portati all’oggi e per guardare alle sfide che ci prospetta il prossimo futuro, prima tra tutte la raccolta fondi per il progetto “Monet… ricordami di me” dedicata agli ospiti con fragilità cognitive”.

L’Istituto festeggia 31 anni, eppure appare più giovane che mai grazie all’importante progetto di riqualificazione e ampliamento iniziato a gennaio 2019 e terminato a settembre 2022. L’IPAB è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto nel 1992 ma la sua storia ha origini ben più lontane, coincidenti con la nascita dell’Ospedale del Soligo, inaugurato con i suoi primi dodici posti letto nel 1907.