Nonna Fiorina compie 106 anni, è tra le più longeve del Veneto

All'Istituto Padre Pio di Tarzo, parte del Gruppo Korian, giornata di festeggiamenti per celebrare i 106 anni di una delle sue ospiti della struttura, la signora Fiorina Dalla Libera, entrata nel primato delle più longeve del Veneto.

Una giornata emozionante che la struttura ha voluto celebrare e ricordare nel segno di quell’attenzione al paziente e alla persona in generale che da sempre contraddistingue Korian, anche società benefit. Piccoli gesti concreti che, insieme a molte altre iniziative, rendono la Rsa un luogo non di arrivo, ma di ri-partenza, dove l’anziano è membro attivo della comunità e reso partecipe attraverso attività e momenti di convivialità condivisa. Fiorina, con il suo sorriso contagioso, ha trascorso il compleanno in compagnia di familiari, ospiti e di tutti gli operatori Korian, ispirando tutti coloro che ogni giorno condividono con lei la quotidianità.

Il commento

«Il traguardo della signora Fiorina non solo la rende una vera icona di longevità, ma ispira tutti noi, trasmettendoci un grande messaggio di forza e resilienza - commenta Silvia Da Re, direttrice gestionale dell’Istituto Padre Pio di Tarzo -. La sua presenza arricchisce la nostra struttura e siamo felici di poter condividere con lei questo compleanno, in compagnia e serenità, testimoniando il nostro impegno quotidiano per tutti i nostri ospiti anche attraverso piccoli momenti che mettono in luce la nostra filosofia di attenzione alla persona a 360 gradi».