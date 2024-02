"Quattro Passi" contro l'indifferenza, una camminata contro l'indifferenza

Domenica 5 maggio 2024 il Comune di Fontanelle ospiterà la quarta edizione della corsa-camminata non competitiva 4 Passi Oltre l'indifferenza, organizzata da una rete di 19 realtà del territorio tra associazioni, enti, istituzioni e gruppi formali, con l’Associazione Oltre l’Indifferenza ODV come Ente Proponente. Scopo dell’iniziativa, sostenuta dalla Regione Veneto, è quella promuovere attraverso lo sport l’inclusione di giovani adulti con disabilità nella comunità locale, nell’ambito del D.G.R. 480 della Regione Veneto.

Due i percorsi studiati dagli organizzatori (in particolare da Bike Team ASD): uno di 6 km senza barriere architettoniche, che vedrà la partecipazione anche di alcuni tra i soggetti destinatari dell’iniziativa, e uno training da 12 km, che attraverserà anche tratti in sterrato e sarà aperto a podisti amatori che intendono perfezionare la propria preparazione in vista degli appuntamenti estivi sulle lunghe distanze.

Lo scherzoso sottotitolo dell’edizione 2024 è una vera e propria dichiarazione d’intenti: “Porchetta Connection” da una parte marca lo spirito ludico-sportivo della manifestazione, dall’altra ne ribadisce lo scopo ultimo, ovvero quello di creare connessioni umane tra i fontanellesi e Oltre l’Indifferenza, ovvero gli ospiti di Villa Alba a Fontanelle e Casa Aurora nella frazione di Lutrano. Lungo entrambi i percorsi, saranno allora presenti punti ristoro sui generis, con tanti “ciccheti” della tradizione veneta offerti da amici e volontari, mentre al traguardo ogni atleta sarà ricompensato con generosi panini alla porchetta, nell’ambito di un fondamentale momento conviviale post-gara, con musica, festa e consegna premi alle scuole del territorio.

La quota di partecipazione sarà di € 5,00, un contributo volontario che servirà a coprire i costi d’assicurazione, il servizio di sicurezza e pronto intervento, i ciccheti dei punti ristoro, la porchetta finale e il pacco gara che verrà consegnato a ogni partecipante. L’intero ricavato in eccedenza sarà invece destinato a co-finanziare i percorsi d’autonomia di otto giovani adulti con disabilità grave, e di sollievo per le loro famiglie. I percorsi sono tutti organizzati da Oltre l’Indifferenza ODV: Vacanze Insieme: un soggiorno estivo al mare, proprio quando gli altri servizi territoriali dedicati sono chiusi; Week End in Autonomia: un percorso di residenza ogni fine settimana a Villa Alba, con laboratori multidisciplinari, uscite, esplorazioni, esperienze d’autonomia; Laboratorio di Avvicinamento allo Sport e di educazione alla motricità, per una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Per iscriversi alla corsa-camminata 4 Passi Oltre l’Indifferenza sarà sufficiente chiamare la segreteria organizzativa al numero +393488632591, oppure contattare una delle 19 realtà della rete Primi Passi fuori Casa, attraverso i rispettivi siti web, i loro canali social o fisicamente presso le loro sedi. A partire dal 1 marzo 2024 sarà poi possibile iscriversi online in ogni momento sulla piattaforma Eventbrite, senza costi aggiunti.