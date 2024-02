Intitolazione per il Giardino delle palme: «A Mogliano quasi 450mila metri quadri di verde pubblico»

Cerimonia di intitolazione, sabato 3 febbraio, per il Giardino delle Palme nei pressi di Piazza Berto. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Davide Bortolato, il presidente dell’Associazione di quartiere Centro-Sud, Renato Bandiziol, il presidente del consiglio comunale Lino Sponchiado, il vicesindaco Giorgio Copparoni, l'assessore Enrico Maria Pavan e i consiglieri Tiziana Eula, Cristina Simionato ed Edoardo Bison.

La denominazione attribuita all’area verde di 3.320 metri quadri trae origine dalla presenza di alcune maestose palme che caratterizzano questo spazio da sempre chiamato così. L’evento di sabato mattina rientra nel progetto di toponomastica dell'amministrazione moglianese, volto ad attribuire un nome ai luoghi aperti al pubblico, come i parchi e giardini che ancora ne risultano sprovvisti. «I parchi e i giardini pubblici rappresentano una delle più grandi ricchezze della nostra città. A Mogliano abbiamo quasi 450mila metri quadri di verde pubblico e in questi anni abbiamo investito molto per riqualificarli ed ampliarli, consapevoli dell’ineguagliabile valore di socialità che rivestono per la comunità e per la qualità della vita» le parole del sindaco Bortolato.

L'altra inaugurazione

Subito dopo la cerimonia di intitolazione e la benedizione ad opera di Don Giuseppe Durigon, è stata inaugurata la Casetta in legno del Quartiere Centro-Sud. Per l’occasione è stato offerto ai presenti un piccolo brindisi; un augurio per la nuova vita di questo spazio dedicato al Quartiere e ai suoi residenti.

Durante la breve cerimonia è stata anche consegnata una targa di riconoscimento a Stefano Breda, volontario del verde del quartiere, che si occupa della manutenzione del giardino