Nuova vita per l'ex Players: apre Hypnotic Club Fonderia

Per anni è stato il principale luogo di ritrovo dei nottambuli trevigiani: dopo la serata di festa si tirava l'alba bevendo l'ultima birra, drink o shot di vodka, ascoltando musica (con meno decibel rispetto alle disco) e mangiando toast nel locale che apriva i battenti molto tardi e chiudeva a mattina inoltrata. Stiamo parlando del leggendario Players. ormai solo un lontano ricordo per molti trevigiani. Nei giorni scorsi però il locale ha riaperto con un nuovo nome e una nuova gestione.

Hypnotic Club Fonderia è il discobar che, da qui fino all'ultima settimana di maggio, promette di movimentare le notti trevigiane con musica e divertimento. Il nome a molti suonerà familiare dal momento che, dietro l'idea di rinnovare l'ex Players, ci sono i gestori di Hypnotic Club, la discoteca che aprirà il prossimo autunno davanti all'ex Panorama di Villorba e che, la scorsa estate, aveva animato i mercoledì sera all'ex Privilege di Silea, lungo la Treviso Mare. Filippo Ongarato e Lorenzo Vidal sono i due giovani soci del locale che ci raccontano così la genesi della loro idea. A seguire la direzione artistica ci sarà Alberto Chiorboli: «In attesa di aprire ad ottobre la discoteca di Villorba, ci piaceva l'idea di proporre qualcosa di nuovo anche in Fonderia - spiega Filippo Ongarato -. Dopo la chiusura del Players, negli ultimi anni il locale ha cambiato varie gestioni acquisendo una reputazione non sempre positiva». L'ultimo nome del locale era stato Aqua Lounge, più volte finito nel mirino della Questura di Treviso per spiacevoli fatti di cronaca. «Riuscendo a metterci in contatto con la proprietà - continua Ongarato - siamo riusciti a prendere il locale in gestione e ad avviare degli importanti lavori di ristrutturazione, ottenendo la licenza di pubblico spettacolo che a Treviso non sono in tanti ad avere. Potremmo quindi essere una discoteca a tutti gli effetti, chiusa il martedì, ma con un'ampia proposta durante tutte le altre sere della settimana».

Hypnotic Club Fonderia ha aperto i battenti mercoledì scorso, 20 marzo, e fino all'ultima settimana di maggio resterà aperto solo il mercoledì e sabato sera. Da settembre il locale riaprirà tutte le sere tranne il martedì con un ricco programma. Per ora Hypnotic Club Fonderia punta a portare il mercoledì universitario in Fonderia con musica commerciale e il format "L'aperitivo trevigiano" per portare una ventata di movida in mezzo alla settimana. Il sabato sera musica e divertimento per tutti, sempre a ingresso gratuito, per un tipico dopo cena di divertimento. Oltre agli eventi aperti a tutti, il locale potrà essere noleggiato in estate per feste ed eventi privati. Da settembre l'azienda del socio Lorenzo Vidal, Venice Olfactory, sarà protagonista della serata del lunedì con un format dedicato proprio all'olfatto e alla scoperta di nuove fragranze. Martedì, come detto, il giorno di chiusura. Il mercoledì universitario tornerà anche dopo l'estate, il venerdì spazio alla musica techno, sabato commerciale e domenica un lungo aperitivo per salutare il weekend in compagnia. «Ci tengo - conclude Ongarato - a ringraziare il sindaco Mario Conte, l'assessore Vettoretti e l'ingegnere Franco Zamparo per l'aiuto e la disponibilità dimostrata nei nostri confronti». Nei locali che hanno ospitato il Players torna dunque la movida. Ci sarà da divertirsi.