Mandibola asportata e ricostruita in 3D all'ospedale Ca' Foncello

Sofisticato intervento dell’équipe di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Ca’ Foncello che, utilizzando una tecnica di progettazione 3D, ha asportato e ricostruito, garantendo estetica e funzione, mezza mandibola a un paziente cinquantenne.

«In seguito a una serie di interventi di chirurgia orale di routine - spiega il primario del reparto, il dottor Luca Guarda Nardini - il paziente aveva sviluppato un’estesa necrosi ossea con fistolizzazione cutanea: tale lesione è stata favorita dal farmaco utilizzato per trattare l’osteoporosi. Dopo numerosi accertamenti il paziente si è appoggiato alla nostra Unità Operativa: la biopsia ha permesso di ottenere la diagnosi di osteonecrosi mandibolare farmaco correlata; una complicanza rara che tende a manifestarsi nel caso in cui non vengano seguiti i rigidi protocolli farmacologici e chirurgici proposti da diverse società italiane e internazionali del settore maxillofacciale nella gestione del paziente in terapia con bifosfonati e antiangiogenetici, in caso di procedure invasive a livello del cavo orale. La Tac ha messo subito in evidenza come metà della mandibola fosse completamente compromessa a tutto spessore e non fosse possibile intraprendere un approccio conservativo. Si poneva quindi il problema – prosegue Guarda Nardini – di come poter dare al paziente una buona qualità di vita, visto il grave deficit estetico e funzionale che comporta la resezione di metà mandibola. È stato quindi richiesto un modello 3D del cranio per avere un miglior inquadramento dell’estensione della lesione e il dr Mirko Ragazzo, con il supporto del dr Alessandro Cicognini e del dr Matteo Val, grazie all’ingegneria informatica, ha ricostruito con perfetta simmetria un’emimandibola in titanio con le caratteristiche facciali del paziente stesso. L’emimandibola è stata realizzata con tecnica di fusione a mezzo laser dalle polveri di titanio. Il tutto con il fine ultimo di poter permettere al paziente di continuare a vivere la vita di tutti i giorni malgrado la grave menomazione».

L’intervento è durato circa tre ore senza particolari complicanze. Il decorso post-operatorio è stato regolare e il paziente è stato dimesso dopo alcuni giorni. A due settimane dall’intervento il paziente dimostra un buon recupero della funzione e dell’estetica pre-intervento. La possibilità attuale di sfruttare le tecniche di progettazione computer-guidate favorisce sia il medico, che può progettare i margini di resezione più precisi facilitando così l’inserimento e il fissaggio della protesi, sia il paziente cui viene restituita una normale armonia del volto. «La nostra Unità operativa - conclude Nardini - è all’avanguardia per la progettazione computer guidata in 3D del volto del paziente al fine di permettere una buona qualità di vita alla persona che deve essere sottoposta a demolizioni facciali importanti. Tutto ciò è possibile grazie alle competenze di un grande team di infermieri di sala operatoria e di reparto e di tutti i medici chirurghi maxillofacciali e odontoiatri che afferiscono alla struttura». Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, si è complimentato con queste parole per il successo dell'intervento. «All’équipe di Chirurgia maxillo-facciale va il mio plauso per l’intervento effettuato: grazie all’ausilio della tecnologia avanzata, abitualmente utilizzata dall’équipe del dottor Guarda Nardini nei casi in cui può rivelarsi importante, è stato possibile garantire al paziente colpito da osteonecrosi mandibolare un miglior risultato sia funzionale che estetico».