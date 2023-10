Cantieri edili, Treviso attiva le misure contro l'evasione del Canone unico patrimoniale

Il Comune di Treviso ha adottato in questi giorni un'importante misura anti-evasione del Canone Unico Patrimoniale sui cartelloni pubblicitari presenti nei cantieri edili. L'assessorato al Bilancio ha inviato nei giorni scorsi una lettera di sensibilizzazione alle associazioni dei costruttori e agli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri, per informare circa l’attività di verifica sul corretto assolvimento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo alla cartellonistica pubblicitaria. L’obiettivo è quello di evitare disguidi sul corretto assolvimento del canone in argomento ed evitare la violazione di norme regolamentari con conseguenti addebiti. A tale scopo, la Polizia Locale di Treviso implementerà il servizio di controllo puntuale e specifico nei cantieri.

Il commento

«La nostra volontà è quella di sensibilizzare i costruttori - spiega l’assessore al Bilancio, Riccardo Barbisan -. Con la lettera inviata vogliamo infatti effettuare un’opera di informazione puntuale, facendo affidamento sulla collaborazione degli addetti ai lavori e dei loro professionisti. Il pagamento del Canone Unico è un obbligo di legge ma prima di sanzionare riteniamo opportuno informare e sensibilizzare».

Info utili

Gli adempimenti in capo alle imprese con riferimento Cup, in vigore dal 1° gennaio 2021, sono visualizzabili e scaricabili al sueguente link. Nell’eventualità in cui vi siano dubbi sull’applicazione del canone, il personale del Servizio Tributario e Tariffario del Comune è a Vostra disposizione sia all’indirizzo pac@comune.treviso.it che al numero telefonico 0422.658263 negli orari 9-13 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 il lunedì e il mercoledì.