Inaugurata la pista ciclo-pedonale di collegamento tra Mogliano Veneto e Venezia

Partito alle ore 10:00 dal Municipio di Mogliano Veneto in bicicletta, un folto gruppo di Amministratori e cittadini ha percorso un tratto della nuova pista ciclo-pedonale, fino a raggiungere il Parco della Legalità di Marocco, dove si è tenuta una cerimonia per festeggiare la conclusione dei lavori di riqualificazione del Terraglio. Il termine dei lavori di questa importante opera, lunga più di 2 chilometri e larga 2,5 metri, è stato festeggiato con una bella e sentita cerimonia pubblica, alla presenza di numerose autorità: oltre al Sindaco Davide Bortolato, vi erano l’Eurodeputato On. Rosanna Conte, la Vicepresidente della Provincia di Treviso Martina Bertelle, la Presidente del Consiglio Comunale della Città di Venezia Ermelinda Damiano, il Sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso, oltre a numerosi Assessori e Consiglieri Comunali. Presente anche Don Vanio Garbujo per la benedizione e il Presidente di Quartiere Marocco, Alessandro Gorgosalice.

I lavori sulla strada napoleonica, interamente finanziati con fondi PNRR per un importo totale di 2 milioni e 400mila euro, hanno riguardato la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale di collegamento tra il centro città e il confine con il comune di Venezia – consentendo finalmente di

congiungere in sicurezza questo tratto di strada ad alta percorrenza – oltre alla posa di 56 nuovi punti luce a led e alla piantumazione di ben 127 platani che andranno a ripristinare il filare alberato (purtroppo quasi scomparso a causa della contagiosa malattia del cancro colorato), restituendo alla storica strada napoleonica delle Ville Venete la sua antica bellezza. Il nuovo percorso favorisce anche i collegamenti turistici, come ha ben sottolineato il Vicesindaco Giorgio Copparoni, che ha condotto la cerimonia.

Soddisfatto per un’altra importantissima opera che vede il suo completamento, il Sindaco Davide Bortolato ha dichiarato: «Oggi è un momento di gioia per tutta la Città di Mogliano: la strada napoleonica che caratterizza la nostra Città ritrova il suo antico splendore, riscoprendo i suoi filari alberati e un percorso per pedoni e ciclisti protetto, così com’era nel passato, dove questi utenti erano divisi dal traffico su ruote da dei paracarri. La strada ritrova anche la sua dimensione urbana, non dobbiamo infatti dimenticare che il Terraglio, oltre ad essere la strada monumentale delle Ville, è densamente abitata. Oggi Mogliano, perla del Terraglio, torna a splendere come un tempo.» conclude.

Il Sindaco ha sottolineato inoltre che l’opera non avrebbe avuto successo senza il grande lavoro svolto da: Impresa esecutrice Coletto srl di San Biagio di Callalta (TV), insieme ad Adriastrade, il progettista Studio Martini Ingegneria, tutto l’Ufficio Lavori Pubblici comunale ed in particolare il Responsabile

Unico del Procedimento, Geom. Angelo Bon, ed Alì Supermercati, che ha finanziato l’acquisto e la posa degli alberi a pronto effetto tramite una perequazione urbanistica.