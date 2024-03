Mogliano, la dottoressa Serena Artuso nuovo medico di base a Zerman

Con l’apertura del nuovo ambulatorio in via Della Chiesa Zerman, i moglianesi hanno, da lunedì 25 marzo, una nuova opportunità per la scelta del medico di famiglia. Da inizio settimana, infatti, la dottoressa Serena Artuso, specialista in Otorinolaringoiatria, ha preso servizio come medico di medicina generale ricevendo già nella prima giornata di apertura i primi pazienti arrivati per cure e consulenze mediche. Il sindaco Davide Bortolato, nel primo giorno di apertura del nuovo ambulatorio, ha voluto portare il saluto istituzionale di tutta la comunità alla giovane dottoressa moglianese.