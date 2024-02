Al via i lavori di restauro dell'antica chiesa dei Santi Lucia e Vittore di Biadene

Grazie all'aiuto di alcuni imprenditori, di privati e del Lions di Montebelluna potranno finalmente partire, a breve, i lavori di restauro del catino absidale della Chiesa dei Santi Lucia e Vittore, a Biadene di Montebelluna. In questo modo la comunità cristiana e tutti i cittadini del territorio ma soprattutto i fedeli della parrocchia di Santa Lucia, e non solo, potranno ammirare lo stucco del drappo nell’abside, il marmorino del resto del catino absidale e la pala del Risorto che sarà ricollocata al centro del drappo, riportati alla loro bellezza originaria.

«La chiesa antica è certamente un tesoro prezioso che chi ci ha preceduto ci ha dato in eredità» commenta soddisfatto don Davide Frassetto, parroco e principale motore di questa bella operazione «Un tesoro stupendo da custodire e da gustare maggiormente. Questo restauro sarà d’impatto, specie per chi ha presente lo stato attuale delle opere che andremo a riportare al loro splendore. È questa un’occasione per valorizzare i doni che ci sono nella parrocchia per rimetterli a disposizione della vita, della fede, dei cuori, delle menti e dello spirito».

«Ricordiamo ancora, fra le diverse cose, la commozione di vari fedeli nel celebrare in questa chiesa antica la Messa dell’Assunzione di Maria del 15 agosto del 2023 e del 2022 (dopo sessant’anni circa che non si celebrava l’Eucaristia nella Chiesa dei SS. Lucia e Vittore), contemplando l’affresco del Tiepolo, raffigurante proprio l’Assunta» spiega il parroco «Questa ricchezza non possiamo trascurarla e non possiamo non trasmetterla anche ai più piccoli e ai più giovani. Siamo riconoscenti, fin d’ora, nei confronti di chi ci ha permesso di poter pensare di realizzare questo sogno grazie al sostegno anche economico, già arrivato a metà dei costi che si dovranno sostenere. Sappiamo che c’è ancora qualcuno che desidera dare il proprio aiuto per questo progetto e possiamo dire che c’è ancora posto per chi volesse aggiungersi con qualche contributo, basta contattare la parrocchia.

«Stiamo facendo un altro bel passo nel recupero della nostra chiesa antica che è nel cuore dei biadenesi, anche in quelli non più residenti. Speriamo poi di poter continuare il cammino intrapreso per completare un po’ alla volta tutto quello che è ancora possibile restaurare»: chiude il sacerdote.