"Centro-La Pieve" vince il Palio del Vecchio Mercato

Sono sei!!. La contrada "Centro-La Pieve" ha vinto oggi, 3 settembre, la 33esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, allungando così la striscia di successi a sei "pali" consecutivi. Un successo che è stato soprattutto di pubblico: l'edizione del 2023 ha infatti registrato numeri da record, sia in presenza che attraverso i canali social.

«Ho molto apprezzato l’intervento del sindaco Adalberto Bordin – ha affermato Nicola Palumbo, presidente dell’Ente Palio che organizza l'evento – sul palco del Palio in piazza Sedese, circa la necessità di guardare al futuro della manifestazione con un soggetto giuridico diverso e più solido. Visto che, comprensibilmente, non tutti possono conoscere la mole di parametri e variabili. Il Palio del Vecchio Mercato, in questa forma, costa 220 mila euro circa. Tali costi sono coperti, in questo 2023 da 20 mila euro (9% del totale) da Comune, 50 mila euro (circa 22,7% del totale) da sponsor, 20 mila euro (9% del totale) da lotteria, 8.200 euro (circa il 3,7%) da Regione Veneto».

«Il residuo – continua -, circa 122 mila euro, pari al 55% del totale, da autogestione (corrispettivi da vendite di alimenti e bevande). Quest’ultimo punto risente moltissimo di variabili non controllabili, quali ad esempio il meteo. Il soggetto giuridico organizzatore si configura come Comitato, ovvero un soggetto di persone che fa capo al suo presidente, il quale assume responsabilità economica e legale verso terzi».

«Quindi – conclude - nello specifico, qualora ci fossero debiti o danni a persone o cose devo rispondere io che, ricordo, svolgo gratuitamente la mia carica. Da anni si discute di un nuovo soggetto giuridico. Lo dico chiaramente: è essenziale farlo con orizzonte che guarda già al 2024. I rischi sono troppo grandi e, forse invecchiando, sono sempre più restio ad assumermeli. Per questo, ciò che ha affermato il sindaco va nella direzione giusta, non tanto per la mia salvaguardia, quanto per quella di tutti coloro che vorranno diventare presidente del Palio dopo di me».