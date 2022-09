Festa di Sport a Montebelluna: un successo con quasi 5000 presenti

Non solo una grande festa: quella di ieri in centro a Montebelluna e che ha visto la partecipazione di quasi 5000 persone, è stata anche l’occasione per l’amministrazione di omaggiare con una targa ricordo gli atleti e/o squadre vincitori di un titolo italiano nell’anno 2022 che si sono distinti per un momento significativo, un episodio di fair play o per meriti sportivi.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Non posso non sottolineare come la manifestazione di ieri sia stata una celebrazione dei valori dello sport ed una festa per ricordare chi questi valori li ha insegnati a tante generazioni: il nostro Giovanni Menegon venuto a mancare nei giorni scorsi. E la consegna di una targa ricordo per tutti quegli atleti che nel corso nell’anno di sono distinti non solo per meriti sportivi, ma anche per umanità e fairplay non è una mera esaltazione fine a se stessa ma il rinnovato desiderio di sottolineare come lo sport sia molto più che attività motoria, ma opportunità di crescita, di relazione, di sfida sia a livello individuale che collettivo. Non posso che ringraziare 6'S TEAM che ha curato la regia dell’evento assieme all’assessorato allo Sport e agli uffici comunali le tantissime associazioni Sportive e, in generale, tutti gli organizzatori ed i tantissimi volontari che si sono spesi per la buona riuscita della 25ma edizione di Festa di Sport».

«Dopo due anni di stop forzato, la voglia di tornare a riempire la piazza era palpabile. Sfidando le previsioni meteo sfavorevoli, abbiamo confermato la manifestazione e la partecipazione non ha deluso le aspettative, anzi le ha superate, riempiendo il centro di migliaia di persone tra atleti e curiosi. Montebelluna si conferma così ancora una volta una Città dall’animo sportivo, a tutti i livelli, con un occhio di riguardo per le giovanissime generazioni» conclude l’assessore allo sport, Andrea Marin.

Originale anche l’evento spin off collegato con i festeggiamenti dei 150 anni, la ”Staffetta dei 150 del mercato” i cui fondi sono devoluti al Reparto Pediatrico di Montebelluna: 150 persone – tra cui anche il sindaco Bordin e l’assessore Marin e gli atleti provenienti dall’Atletica Montebelluna, dalla altre associazioni sportive locali e gli studenti del Liceo Sportivo - ciascuna con il pettorale contrassegnato con gli anni dal 1872 al 2022 si sono susseguiti a distanza di 30 secondi l’uno dall’altro in un circuito di circa 500 metri dal palco centrale fino a piazza Negrelli e di nuovo al centro.

L’elenco dei premiati

ASD MONTEBELLUNA VOLLEY

Giovanni Borsato

Per la grande disponibilità quale Arbitro di Società e aver diretto circa 50 incontri nella stagione sportiva 2021-2022

ASD MONTEBELLUNA VOLLEY

Alessandro Antiga

Per la grande disponibilità quale Segnapunti e aver refertato circa 50 incontri nella stagione sportiva 2021-2022

ASD MONTEBELLUNA Volley

Anna Bardaro (Imoco Volley)

Luca Pozzebon (Volley Treviso)

Cresciuti nelle giovanili del Monte Volley si sono distinti a livello nazionale e internazionale

ASD ARABESQUE

Emma Bordignon

Vincitrice concorso nazionale Broni “Categoria Carattere” - Junior

ASD Dance Studio Montebelluna

Elisa Pellizzari, Nina Giordano, Sara Bergamo, Arianna Agostini e Arianna Zocchi

Per essere state selezionale e aver superato l’esame finale del progetto MAB “Residenze Artistiche” al Teatro Arcimboldi di Milano

ASD “B. Vergani” Il PAESE degli SCACCHI

Edoardo Nicolardi

Campione Italiano Under 8

ASD FUTSAL TREVISO

Giovanni Giason

Tecnico appassionato, ha raccolto la sfida del calcio a 5 ipovedenti, con ottimi risultati sia in Campionato che in Coppa Italia, con competenza, dedizione e amore per lo sport

ASD AIR BALLET

Nicole Sernaglia

Per la presenza costante, per la preparazione adeguata sia a lezione e sia nella quotidianità dell’associazione, risultando una buona allieva, compagna di squadra e amica

ASD MARCA FUTSAL

Gruppo UNDER 9 – Calcio a 5

Per aver vinto, a giugno 2022, il Torneo Internazionale “Montesilvano Futsal Cup” - Categoria Under 9

ASD MONTE FUTSAL

Alberto Bazzerla

Capitano della prima squadra, vincitrice del campionato di serie C2 e promossa in serie C1

ASD MONTEBELLUNA GOLF CLUB

Davide Roffarè

Per gli ottimi risultati conseguiti nella stagione sportiva 2022

ASD ROLLER CLUB Montebelluna - Maser

Elisa Carlesso

A soli 16 anni Campionessa Italiana 2022 Specialità Solo Dance Nazionale cat. Divisione “B”

ASD ARCHERY CLUB MONTEBELLUNA

Elena Pagos

Campionessa Regionale Assoluta – Arco Nudo - Femminile – Vazzola 2022

ASD MONTEBELLUNA NUOTO

Enrica Piccoli

Titolare nella Nazionale Assoluta di Nuoto Sincronizzato.

Per gli ottimi risultati in carriera e per aver ottenuto quattro medaglie prestigiose ai recenti Campionati Europei Assoluti di Roma - Agosto 2022

ASD MONTEBELLUNA NUOTO

Fiamma Pontello

Andrea Miron

Atleti in evidenza già nei primi anni delle categorie esordienti e ragazze/i – Settore Nuoto. Nella stagione sportiva 2021-2022 hanno ottenuto ottimi risultati e la prestigiosa convocazione in Nazionale Giovanile

ASD MONTEBELLUNA JUDOKAI

Irene Pellizzari

Per i lusinghieri risultati agonistici in campo Regionale e Nazionale (Campionessa Italiana Libertas)

ASD MONTEBELLUNA JUDOKAI

Mattia Garbujo

Per la dedizione e l’attaccamento al TEAM

ASD VELOCE CLUB MONTEBELLUNA

Remo Zandonà

Per aver dedicato la vita per il ciclismo

SSD CALCIO MONTEBELLUNA a R.L.

Squadra PULCINI 2011

Per aver Rappresentato il Veneto, dopo varie selezioni, nella sezione “Scuola Calcio” – Giornata Finale Interregionale GRASSROOTS FESTIVAL FOOTBALL FOR LIFE

ASD SPORT LIFE ONLUS

Squadra di golf e allenatrice Paola Malamocco

Per gli ottimi risultati raggiunti ai Campionati Italiani di Torino e Varese

ASD SPORT LIFE ONLUS

Squadra di tennis tavolo Allenatore Diego Dal Zotto

Per gli ottimi risultati raggiunti ai Campionati Italiani di Torino e Varese

ASD SPORT LIFE ONLUS

Flavio Perin

Per l’impegno e la costanza agli allenamenti e alle gare di Golf e Nuoto

Ass. VING TSUN ACADEMY INTERNATIONAL

Per il contributo reso alla comunità con il corso di difesa femminile gratuito al Parco Manin domenica 26 giugno 2022

CAI Club Alpino Italiano - Sezione Montebelluna

Tiziana Favaro

Per le sue abilità organizzative, la sua capacità di coinvolgere chi ama la natura e la sua sensibilità nei confronti del mondo fragile e misterioso della montagna

ASD MONTEBELLUNA BASKET

Allenatore Gianni Mazzero

Per aver plasmato un gruppo, infondendo i veri valori dello sport in termini di abnegazione, disponibilità e fair play e raggiungendo un prestigioso secondo posto alle Final Four regionali Under 17 Gold

ASD OLTRE ONLUS

Gruppo volontari

Per il costante impegno dimostrato nel perseguire l’attività sportiva anche in questo complicato periodo

ASD Un Ponte Oriente Occidente

Roberto Febas

Per l’impegno, l’interesse costruttivo, la costanza di partecipazione ed il decennale sostegno alle discipline e attività dell’Associazione

ASD REN BU KAN KARATE MONTEBELLUNA

Silvano Fontana

Maestro da 50 anni. Arbitro internazionale e componente della Commissione Nazionale

ASD ATLETICA Montebelluna

Filippo Bordin, Valentina Caberlotto, Elisa Menegotto, Alessia Pivato e Adele Toniutto

Per la partecipazione ai Campionati Italiani di Atletica Leggera di categoria

ASD FAST FIT

Gruppo ZUMBA Montebelluna e Volpago

Per il sostegno, la collaborazione e l’entusiasmo trasmessi durante la stagione sportiva 2021/2022

ASD RAIDERS

Roberto Merlo

Miglior Portiere ai Campionati Italiani serie “C” ha contribuito alla vittoria finale del Campionato e alla promozione in Serie “B”

ENAL PESCA di Treviso

Giampietro Rossi

Primo classificato Campionato Italiano Squadra Torrente - Primo classificato Campionato Provinciale Box Torrente

BANDA MUSICALE e GRUPPO MAJORETTES Città di Montebelluna

Chiara Gazzola

Per i prestigiosi e onorevoli risultati ottenuti in rappresentanza della Squadra Italiana con il gruppo Magic Stars ai Campionati Europei 2021

ASD FONTIGO Palla Tamburello

Matteo Zambotti

Per la vittoria del Campionato di serie “B” e la promozione in serie “A”, Coppa Italia di serie “B” e la Supercoppa di serie “B”

U.C.T. Unione Cicloturistica Montebelluna

Presidente Gianni Zanatta e Vice Presiedente Ivan Merlo

70° anno della fondazione, la più vecchia società ciclistica di Montebelluna

ASD G.S. OLANG

Lamberto Rastello (85 anni)

Socio da sempre del gruppo sportivo, consigliere per diciotto anni e socio onorario della Società. Sempre attivo e presente nella attività dell’associazione, collaborando con professionalità e passione per la buona riuscita delle iniziative

Gruppo alpini Montebelluna

Per il loro costante e incondizionato sostegno alle attività sociali e sportive del territorio

IIS Liceo Sportivo Primo levi

Per aver partecipato attivamente alla buona riuscita della Festa di Sport 2022 Montebelluna